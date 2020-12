FOTO Dve Východoeurópanky vyvolali obrovský škandál: Keď uvidíte, v čom pózujú...

NEW YORK - Zakladateľky podcastu Red Scare Daša Nekrasová a Anna Khachiyanová čelia obrovskej vlne nevôle zo strany verejnosti. Otvorene totiž propagujú a predávajú tričká s motívom Islamského teroristického štátu (ISIS).

Provokatívny podcast Red Scare, ktorý založili dve dievčatá pôvodom z Bieloruska a Ruska, sa už v minulosti stal terčom kritiky. Daša a Anna sa najnovšie "vyznamenali" tým, že propagujú Daeš. V podcaste sa totiž objavili oblečené v ružovom a čiernom tričku s nápisom symbolizujúcim teroristickú organizáciu.

Užívatelia Twitteru sú pobúrení a zasypávajú obe mladé ženy, ktoré v súčasnosti žijú v New Yorku, nahnevanými komentármi. Poukazujú najmä na násilie páchané na civilistoch, ku ktorému sa Daeš otvorene hlási. "Celá rodina môjho otca je z Mosulu. Keby videli, že má niekto na sebe niečo také, len by im to pripomenulo bolesť, utrpenie a traumu našich blízkych," uviedol jeden z užívateľov. "Tisícky dievčat a žien boli znásilnené a zabité bojovníkmi ISIS alebo z nich urobili otrokyne," uvádza sa v ďalšom príspevku.

Our online shop is up! https://t.co/8V6aMxpiER — Anna Khachiyan (@annakhachiyan) December 1, 2020

Iní uviedli, že influencerky uplatnili svoje "biele privilégium" tým, že použili teroristické zverstvá ako módny trend. "Ako ste si mohli myslieť, že toto je v poriadku?" pýta sa jedna osoba. Nejde o prvú takúto provokáciu rodáčiek z východnej Európy. Už v minulosti propagovali čierne mikiny s kapucňou a košele, aké nosia práve prívrženci Daeš. Ich hodinový podcast vznikol na Manhattane a podľa kritikov preukazuje ohavnú krutosť.