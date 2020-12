FOTO Mladík žije už rok vo svojom dome s pavúkom: Neuveríte, do akej veľkosti narástol

Jake Gray zverejnil na Facebooku fotku veľkého pavúka, ako lezie po stenách jeho domu. Užívateľov ale ešte viac zaskočil fakt, že mladík zdieľa s týmto "nájomníkom" spoločný priestor už zhruba rok. "Pozrite sa na toto veľké dievča," okomentoval pyšne svoj záber. Tzv. huntsman spider sa usadil v jeho dome minulý rok, keď ešte nebol taký veľký. Za ostatných dvanásť mesiacov však narástol do úctyhodných rozmerov.

Zdroj: Facebook/Jake Gray/Australian spider identification page

Niektorí užívatelia sa mladíka spýtali, či si účtuje nájom a zaujímalo ich aj to, kto je vlastne pánom domu. Napriek desivej veľkosti nie sú pavúky z čeľade maloočkovité nejak nebezpečné. Ako u väčšiny pavúkovcov, aj v ich prípade môže uštipnutie síce spôsobiť isté komplikácie, no sú veľmi plaché a zvyčajne sa dajú na útek. "Sú to priateľskí kamoši, ale asi by som dobre nespával, keby mi nejaký pobehoval po dome," uviedla jedna osoba.