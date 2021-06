Šok na základnej škole v Česku: Žiaka na WC pohryzol zrejme jedovatý pavúk!

MLADÁ BOLESLAV - Deti z ôsmej základnej školy v Mladej Boleslavi dostali nečakané riaditeľskej voľno po tom, čo v pondelok uhryzol jedného zo žiakov pavúk, zrejme vtáčkar. Škola nechala vykonať dezinsekciu, z toho dôvodu majú deti riaditeľské voľno, ktoré sa skončí dnes. Uviedla to škola na svojom webe.

"Dnes (v pondelok) na WC uhryzol jedného žiaka pavúk. Podľa informácií bol menšieho vzrastu, zrejme z poddruhu vtáčkar. Daný chlapec je v poriadku, avšak škola zabezpečuje preventívne bezpečnostné opatrenia vo forme dezinsekcie všetkých priestorov školy," uviedla na webe školy riaditeľka Jitka Houštecká.

Zdroj: 8zsmb.cz

Pôvodne sa mali deti do školy vrátiť už dnes, odborné hubenie hmyzu a ďalších bezstavovcov v škole sa ale natiahlo, podľa riaditeľky kvôli veľkosti školy a budovu je potrebné po zákroku odvetrať. "Viem, že to mnohým z vás prinesie problémy so strážením, ale naozaj je nutné urobiť opatrenia, aby boli žiaci v bezpečí," uviedla riaditeľka na webe.