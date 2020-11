Lekár zverejnil hrozivé VIDEO: Toto vidí pacient s COVID-19 ako poslednú vec pred smrťou

Kenneth Remy, ktorý pracuje v Missouri Baptist Medical Center v St. Louis v americkom štáte Missouri, simuloval státie nad kriticky chorým pacientom s COVID-19 pri intubácii. "Takto to vyzerá, keď dýchate 40-krát za minútu a máte hladinu kyslíka, ktorá klesá hlboko pod 80," hovorí vo videu. Následne do kamery zasvieti baterkou a chytí do rúk intubačnú trubicu. "Takto to bude vyzerať. Dúfam, že posledné chvíle vášho života nebudú vyzerať takto," dodal.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE