VIDEO sestra z onkológie sa chvastala porušovaním koronavírusových opatrení: Nemocnica už podnikla kroky

Nemocnica Salem Health v americkom Oregone na facebooku oznámila, že sestrička bude suspendovaná, kým sa neukončí vyšetrovanie.

Zdroj: Twitter/InMinivanHell

Žena, ktorú zahraničné médiá identifikovali ako Ashley Gramesovú, sa prostredníctvom sociálnej siete TikTok chválila nedodržiavaním protikoronavírusových opatrení. Vo videu, ktoré už vymazala, napríklad priznáva, že nenosí rúško, cestuje a svoje deti púšťa do kolektívu. „Keď moji spolupracovníci zistia, že stále cestujem, nenosím rúško a nechám svoje deti, aby sa hrali s ostatnými,“ napísala k svojmu videu, na ktorom má okolo krku fonendoskop a predstieraním krikom zrejme napodobňuje možnú reakciu jej kolegov.

Podľa nemocnice jej video "zobrazovalo ignorovanie závažnosti pandémie a ľahostajnosť k sociálnemu dištancovaniu a noseniu rúšok mimo prácu".

Look, I’ve seen a lot of maskholes but the oncology nurse making jokes about her traveling, hanging out with multiple families, and not wearing a mask definitely hits differently. Why the hell would you risk the lives of your patients like that? Wth is wrong with people? pic.twitter.com/0vqbWHwWdl