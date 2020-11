Poštová holubica zlomila aukčný rekord: VIDEO Z vydraženej sumy sa vám podlomia kolená!

BRUSEL - Na aukcii poštových holubov v Belgicku padol rekord. Dvojročná samička sa predala za sumu presahujúcu milión eur. Podľa agentúry Reuters holubicu pomenovanú New Kim získal v nedeľu čínsky kupec. Vyvolávacia cena bola dvesto eur.

Belgičan Kurt Van de Wouwer, ktorého rodina holubicu vlastnila, povedal, že dosiahnutá suma 1,6 milióna eur ho šokovala. New Kim vyhrala v roku 2018 niekoľko pretekov, teraz už ale do žiadnych nenastupuje. Nový majiteľ ju preto môže využiť len ako matku pre budúcich možných šampiónov. Podľa agentúry AP ju pravdepodobne získal rovnaký kupec, ktorý vlani vydražil holuba Armanda, a to vtedy takisto za rekordnú sumu 1,25 milióna eur.

„Tieto rekordné ceny sú neuveriteľné, pretože ide o samičku. Armando bol samec. Samec má obvykle väčšiu hodnotu ako samica, pretože dokáže vyprodukovať väčšie množstvo potomkov,“ uviedol Nikolaas Gyselbrecht z aukčnej siene Pipa.

Belgicko je chovom poštových holubov preslávené a na aukcii vzbudil záujem najmä jeden z najúspešnejších chovateľov Gaston Van de Wouwer. Ten predáva všetkých svojich 445 vtákov, pretože sa v 76 rokoch rozhodol odísť na odpočinok. Doteraz kupci za jeho holuby zaplatili vyše šesť miliónov eur.

V Číne sú v poslednom čase preteky poštových holubov veľmi populárne a točia sa v nich veľké peniaze. Ceny pre víťazov vtáčích súťaží sa šplhajú až k sedemmiestnym čiastkam.