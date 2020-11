VIDEO Žena chcela v rezervácii osláviť tridsiatku: Úžasná záchrana zranenej labute

NEW YORK - Ariel Cordovaová-Rojasová chcela minulý týždeň v newyorskej prírodnej rezervácii Jamaica Bay osláviť svoju tridsiatku. Skončila ale s chorou labuťou v náručí, ktorú sa rozhodla dopraviť na miestnu vtáčiu kliniku.

Labuť sa otrávila olovom a Ariel to rozpoznala na základe symptómov vďaka svojmu päťročnému pôsobeniu na newyorskej klinike pre divoké vtáky. V rezervácii 5. novembra zbadala osamotenú labuť v tráve pri vode. Keď sa k nej priblížila, zistila, že nie je schopná letu ani chôdze. Zabalila ju do svojej bundy a vydala sa k vstupu do parku vzdialenom 1,5 kilometra. Telefonáty záchranárskym organizáciam však nikam nevideli. Nakoniec sa jedni manželia ponúkli, že Rojasovú spolu s vtákom, ktorý dostal meno Bae, odvezú k najbližšej stanici metra. Na stanici v Brooklyne ich už čakal zamestnanec nadácie pre divoké vtáctvo, ktorý pomohol ich odviezol na kliniku v Upper West Side na Manhattane.

Zdroj: SITA/AP/Ariel Cordova-Rojas

Bae tam podali antibakteriálne a fungicídne lieky. Začala sa zotavovať a spriatelila sa na klinike s inou labuťou. Do prírody sa bude môcť vrátiť o tri až osem týždňov. Podľa Ariel si ľudia o Newyorčanoch myslia, že sú hrubí a necitliví, no pravda je, že sú len príliš zaneprázdnení a stále sa niekam ponáhľajú. "Aj keď žijeme v betónovej džungli, akonáhle sa rozhliadnete, zistíte, že sme obklopení prírodou a divočinou. Príroda je Newyorčan rovnako ako my a je našou povinnosťou navzájom sa chrániť," vyhlásila.

Zdroj: SITA/AP/Ariel Cordova-Rojas

Labute so vznešene vzpriamenými krkmi nie sú pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. V New Yorku a pozdĺž atlantického pobrežia sa rozmnožili, keď boli v 19. storočí privážané, aby zdobili parky a luxusné sídla. V šiestich amerických štátoch sa ich ale snažia zbaviť, ľudia im rozbíjajú vajcia, strieľajú na ne a dospelých jedincov trávia plynom. Labute sú tam totiž považované za hrozbu pre pôvodné druhy, rastliny aj ľudí.