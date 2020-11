Fotograf zachytil neskutočný moment: Obeť vylieza z krku svojho záhubcu na FOTO

Päťdesiatosemročný Davis z amerického Marylandu sa vydal fotiť líšky, orly a čokoľvek, čo by mohlo byť zaujímavé. Všimol si volavku, ktorej z krku viselo niečo, čo vyzeralo ako had alebo úhor. Najprv si myslel, že sa tento tvor vtákovi zahryzol do krku. Doma pri prezeraní snímiek však zistil, že ide o úhora, ktorý si prerazil otvor v krku volavky v snahe o únik. Podarilo sa mu to vďaka tvrdej špičke na začiatku tela, ktorú využíva na to, aby sa mohol zahrabať do mäkkého piesku na dne.

"Horror moment eel bursts its way out of heron's throat while it's flying away" Yeah, headline (from Daily Star) speaks for itself. Photos are from Maryland. Heron survived. Photos Mr Sam Davis. #birds #birdsvsfish #eels #animals pic.twitter.com/JoPQMcvMVv — Darren Naish (@TetZoo) November 6, 2020

Spočiatku bol odvážny úhor ešte evidentne živý, no z ďalších záberov je zjavné, že útek z volavkinho "Alcatrazu" neprežil. Príliš veľké šance ale nemá ani samotná volavka. Podľa odborníka na vtáky Martina Fowlieho je zázrak, že dokázala vôbec letieť s tak veľkou dierou v krku. "Takto vážne zranenie pravdepodobne neprežije," povedal Fowlie.