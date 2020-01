VIDEO Vták dokáže parádne napodobniť jeden zvuk: Jedna z najskvelejších vecí, aké som videl!

"Toto je jedna z najskvelejších vecí, aké som kedy videl. Dnes som v Newcastle v Novom Južnom Walese objavil vrieskavca, ktorý sa naučil vydávať zvuky húkania sirén hasičov a sanitiek," napísal na Facebooku Andrews, ktorý mal v minulosti na austrálskom ministerstve životného prostredia na starosti ochranu pôvodných austrálskych živočíšnych a rastlinných druhov.

Magpie sings the tune of a fire truck in New South Wales: “Today I met an Australian magpie in Newcastle NSW which had learned to sing the calls of fire-engines and ambulances.” – Gregory Andrews. https://t.co/FpZmHvwhVr #7NEWS pic.twitter.com/0BOatLxjbn