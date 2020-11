Zmutovaný KORONAVÍRUS sa objavil už v máji: Nebezpečná mutácia, ohrozuje účinnosť vakcíny!

AMSTERDAM - Mutácia koronavírusu, ktorá sa nedávno objavila v dánskych chovoch noriek, sa už na začiatku mája vyskytla u jednej norky aj na farme v Holandsku. Uviedol to holandský expert Wim van der Poel s odkazom na spätnú analýzu genetických dát.

Koronavírus ako taký bol už odhalený u noriek v štyroch ďalších štátoch - v Španielsku, Švédsku, Taliansku a USA. Zatiaľ čo v Dánsku už bola zmienená mutácia vírusu zistená u viac než dvesto ľudí, v Holandsku boli norky zo zasiahnutej farmy utratené, takže mutácia ľudí nenakazila, tvrdí veterinárny expert z Wageningenskej univerzity van der Poel.

Sekvencia genómu mutácie objavenej v Dánsku boli pred niekoľkými dňami publikované vo verejnej databáze, čo vedcom umožňuje dohľadať mutáciu i v iných krajinách. Niektorí ale kritizujú, že sa to stalo príliš neskoro. Medzi norkami sa v podmienkach chovu s tisíckami zvierat SARS-CoV-2 zjavne rýchlo šíri a občas môže preskočiť späť na ľudí. Dánski výskumníci sa obávajú, že genetické zmeny vo variante vírusu spätej s norkami by mohli ohroziť účinnosť budúcej vakcíny. Mutácia je totiž zvlášť odolná voči protilátkam. Tomu, že by mutácia bola nebezpečnejšia než iné varianty koronavírusu, ale zatiaľ nič nenasvedčuje.

Dánsko, ktoré je najväčším producentom norkových kožuchov na svete, sa rozhodlo utratiť celú svoju populáciu noriek, ktorú tvorilo až 17 miliónov zvierat. Časť krajiny je kvôli výskytu mutácie v karanténe. Podobne sa rozhodlo postupovať aj Holandsko, ktoré začalo hromadne utrácať norky po tom, čo sa od nich nakazilo niekoľko ľudí. Na konci augusta tamojšia vláda oznámila, že po zistení koronavírusovej infekcie na viacerých norkových farmách bude ich chov k 1. marcu 2021 v krajine úplne zakázaný.