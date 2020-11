Vedci majú vynikajúce správy: Zistili, ako dlho trvá imunita po vyliečení z COVIDU

LONDÝN - Najmenej šesť mesiacov od prekonania nákazy koronavírusom je opätovná infekcia veľmi nepravdepodobná. Vyplýva to z britskej štúdie, do ktorej boli zapojení zdravotníci z prvej línie boja s pandémiou covidu-19, píše agentúra Reuters.

Závery štúdie podľa vedcov z Oxfordskej univerzity môžu byť určitým uistením pre viac ako 51 miliónov ľudí po celom svete, ktorí už ochorenie covid-19 prekonali. „Sú to veľmi dobré správy, pretože si môžeme byť istí, že najmenej v krátkodobom horizonte sa väčšina ľudí, ktorí prekonali covid-19, znovu nenakazia,“ uviedol spoluautor štúdie David Eyre.

Výsledky štúdie uvítali čelní predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). „Doteraz u ľudí vidíme pretrvávajúce hladiny imunitnej odpovede,“ povedal krízový expert WHO Mike Ryan. „Tiež nám to dáva nádej, pokiaľ ide o vakcínu,“ poznamenal. Podľa zástupkyne organizácie Marie van Kerkhoveovej je nutné zotavených ľudí sledovať dlhšiu dobu, aby sa zistilo, ako dlho zostanú voči koronavírusu imúnni.

Izolované prípady reinfekcie vírusom SARS-CoV-2, ktorý ochorenie covid-19 spôsobuje, vyvolali obavy, že imunita u zotavených má veľmi krátke trvanie.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Reinfekcia sa deje len veľmi zriedka

Výsledky britskej štúdie, do ktorej boli zapojení zdravotníci, u ktorých je riziko nákazy jedno z najväčších, však nasvedčujú, že sa reinfekcia deje len veľmi zriedka. Väčšinu ľudí podľa Eyerea prekonanie covidu-19 chráni pred opätovnou infekciou koronavírusom najmenej šesť mesiacov. „U účastníkov, ktorí boli pozitívne testovaní na protilátky, sme nezaznamenali žiadne nové symptomatické infekcie,“ poznamenal vedec.

Štúdia, ktorá sa uskutočnila v rámci testovacieho programu zdravotníckeho personálu, zahŕňa dáta za 30 týždňov od apríla do novembra. Výsledky dosiaľ neboli podrobené recenznému konaniu, ale boli zverejnené na webe MedRxiv.

Pravdepodobnosť bezpríznakovej nákazy bola u ľudí s protilátkami nižšia

Po dobu trvania štúdie 89 z 11.052 účastníkov, ktorí nemali protilátky, prekonali nákazu koronavírusom s príznakmi. Z 1246 zdravotníkov, ktorí protilátky mali, sa u nikoho infekcia s príznakmi neprejavila.

Pravdepodobnosť bezpríznakovej nákazy koronavírusom bola u účastníkov s protilátkami tiež nižšia. Sedemdesiatšesť ľudí bez protilátok v priebehu štúdie prekonalo bezpríznakoú nákazu koronavírusom. Naopak, medzi účastníkmi, ktorým boli nájdené protilátky, boli zaznamenané len tri bezpríznakové infekcie. U nikoho z trojice sa podľa vedcov príznaky neprejavili ani neskôr.

„Skupinu pracovníkov budeme naďalej pozorne monitorovať, aby sme zistili, ako dlho ochrana trvá a či predchádzajúce infekcie ovplyvňuje vážnosť priebehu nákazy, ak sa ľudia nakazia znova,“ uviedol Eyre.