Lekárka varuje: Toto je najľahší spôsob, ako sa nakazíte KORONAVÍRUSOM

NEW YORK - Hoci si pravidelne umývate ruky a dezinfikujete po každom dotyku cudzieho predmetu, stále je tu veľmi ľahká cesta, ako sa dá nakaziť novým koronavírusom. A to prostredníctvom blízkej interakcie s ľuďmi trvajúcej dlhší čas.

Magazín The Wall Street Journal porovnal vyjadrenia vedcov a epidemiológov na tému šírenia koronavírusu a dospel k záveru, že sa najľahšie šíri nie kontaminovanými povrchmi či letmými stretnutiami s ľuďmi medzi dvermi, ale blízkou interakciou, ktorá trvá dlhší čas. "Podujatia, ktoré navštevuje veľa ľudí a slabo vetrané miestnosti, v ktorých ľudia hovoria nahlas alebo spievajú, maximalizujú riziko prenosu," píše sa v článku.

Zdroj: Getty Images

Na problematiku šírenia nákazy prostredníctvom fyzického kontaktu upozorňuje aj doktorka Deborah Leeová, ktorá radí ľuďom so zdravotnými problémami na stránke Dr. Fox Online. "Držanie rúk, objímanie a bozkávanie, ale aj státie blízko seba - toto sú najľahšie spôsoby, ako sa viete nakaziť. Vírus sa prenáša vo vydychovaných kvapôčkach a je prítomný aj v nazofaryngeálnych sekrétoch. Žije tiež v koži, napríklad na končekoch prstov a pod nechtami. Môže sa dostať do tela očami, nosom alebo ústami," vysvetľuje. Podľa Leeovej existuje jediná cesta, ako sa dá pandémia poraziť. Musíme dostať reprodukčné číslo R na najnižšiu hodnotu. Číslo R odkazuje na počet ľudí, ktoré nakazí osoba ešte predtým, než sa u nej prejavia príznaky ochorenia COVID-19. Ak sa podarí toto číslo skresať, znamená to, že máme infekciu pod kontrolou. "Dosiahneme to len tým, že budeme dodržiavať stanovené odporúčania. Čiže zostaneme čo najviac doma v izolácii, budeme dodržiavať sociálny dištanc a pravidelne si umývať ruky," dodala britská lekárka. A samozrejme nosiť ochranné rúška.

Zdroj: Getty Images

Riziko prenosu aj pri dýchaní

Odborníci za hlavný spôsob prenosu koronavírusu identifikujú kontakt s vydychovanými kvapôčkami, ktoré ho obsahujú. Prostredníctvom nich sa prenáša vírus z jedného človeka na druhého, ak dopadnú na jeho oči, nos či ústa. Dôležitým faktorom prenosu sú ale aj zdanlivo neškodné činnosti, ako je hovorenie alebo dýchanie, pri ktorých sa vytvárajú kvapôčky rôznej veľkosti. Tie sa následne dokážu rozptýliť v prúdoch vzduchu a potenciálne infikovať ďalších ľudí. Je preto mimoriadne dôležité dodržiavať odstup aspoň dva metre od iných ľudí.