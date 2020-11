Nosový sprej proti COVIDU-19 je vo fáze testovania: Podľa vedcov má veľký potenciál

SACRAMENTO - Vedci v rámci novej klinickej štúdie navrhujú sprej do nosa, ktorý by ľudstvo ochránil pred koronavírusom. Účinnou látkou by boli protilátky odobraté z vaječných žĺtkov kurčiat. Táto myšlienka je stále vo vývoji, no experti už teraz tvrdia, že nosné kvapky v žiadnom prípade nenahradia vakcínu.

Vedci zo Stanfordovej univerzity a Perthovho lineárneho klinického výskumu skúmajú nosový sprej, ktorý by mohol ochrániť ľudí pred infekciou vírusom SARS-CoV-19. Základom sú protilátky odobraté z vaječných žĺtkov kurčiat. Podľa vedcov by si ľudia mohli sprej nastriekať do nosa napríklad pred vstupom do nemocnice. Aj keď sa dostanú do rizikového prostredia, krátkodobý účinok kvapiek by ich mal ochrániť.

Kvapky sú v súčasnosti v I. fáze klinického testovania. Experti infikovali kurčatá špičkovým proteínom SAR-CoV-2, čo vyvoláva obrovskú imunitnú odpoveď a produkciu špecifických protilátok, známych ako imunoglobulín Y (IgY).

Značný počet protilátok si nájde cestu do vajíčok, ktoré potom vedci zozbierajú a integrujú do nosových sprejov alebo kvapiek. Protilátky by teoreticky mali blokovať špičkový proteín vírusu a zabrániť patogénu v napadnutí buniek.

Zdroj: Getty Images

Daria Mochly-Rosenová, zakladateľka spoločnosti SPARK v Stanforde a profesorka chemickej a systémovej biológie na Stanfordskej univerzite medicíny, uviedla, že nosové kvapky či sprej neochránia človeka pred nákazou, no zneutralizujú koronavírus, čo značne zmení priebeh infekcie.

Nosový sprej by naviac ochránil človeka iba dočasne a stále nie je známe, ako dlho táto ochrana potrvá. Experti to preto považujú za krátkodobé riešenie. „Nosné kvapky nenahradia vakcíny a opatrenia, ako je nosenie rúšok, dodržiavanie sociálneho dištancu či umývanie rúk,“ podotkla Mochly-Rosenová.

Vedci sú napriek tomu optimistickí a tvrdia, že by mohlo ísť o nízkonákladový spôsob, ako udržať zraniteľné osoby v bezpečí počas pandémie až do doby, kým nebude vyvinutá vakcína. Tím odhaduje, že náklady na dávku protilátok pochádzajúcich z kurčiat by vyšli na jeden dolár, teda 85 centov.

Prvé testovanie na ľuďoch sa má uskutočniť už v decembri toho roku. Ak všetko dobre dopadne, táto liečba by mala byť k dispozícii už začiatkom roku 2021.