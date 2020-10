Imunológ vysvetlil, či je možné dostať nákazu na nulu: Zabudnite! Krutá prognóza

DUBLIN - Kingston Mills, profesor experimentálnej imunológie na Trinity College v Dubline, uverejnil článok, v ktorom navrhol takzvanú "stádovú imunitu". Tá spočíva v nakazení svetovej populácie vírusom SARS-CoV-2. Výsledkom by malo byť vytvorenie kolektívnej imunity voči tomuto vírusu, no môže tiež dôjsť k masívnym úmrtiam. Situácia s vakcínou podľa neho nevyzerá príliš ružovo.

Väčšina vedcov súhlasí s tým, že na obmedzenie šírenia SARS-CoV-2 sú potrebné prísne kontrolné opatrenia, ktoré zahŕňajú efektívne sledovanie kontaktov, testovanie a izoláciu, sociálny dištanc a samozrejme aj nosenie rúška. Uzatváranie hraníc v prípade mnohých štátov neprichádza do úvahy a samotné opatrenia na odstránenie vírusu ale nestačia, čo znamená, že dostať sa na nulu podľa Millsa nie je v súčasnosti možné. Budúcnosť však môže vyzerať inak. Najúčinnejší spôsob boja proti COVID-19 spočíva v prirodzenom obrannom mechanizme tela, a síce imunitnom systéme. To, ako rýchlo sa organizmus spamätá z ochorenia, závisí od imunity. Doposiaľ existuje len veľmi málo prípadov reinfekcie už vyliečených osôb. Všeobecne prevláda teória, že ak sa človek raz infikuje, jeho organizmus si vytvorí imunitnú reakciu, ktorá zabráni avizovanej reinfekcii.

Zdroj: Getty Images

Na základe týchto poznatkov vedci nedávno naznačili, že riešením by mohlo byť zámerné šírenie vírusu naprieč celou populáciou s výnimkou starších osôb a ľudí s vážnymi zdravotnými problémami. Existuje 60 až 70-percentná pravdepodobnosť, že veľa ľudí takto získa imunitu voči vírusu. Dopad druhej vlny bude pravdepodobne menší na miestach, kde bolo predtým infikovaných veľké množstvo obyvateľov. Na druhej strane ale hrozí, že zámerné infikovanie obyvateľstva povedie k nežiadúcemu rastu úmrtnosti. A pochopiteľne, pre väčšinu populácie môže byť tento pokus o "imunitu stáda" neprijateľný.

Zdroj: Getty Images

"Zabezpečenie stádovej imunity očkovaním by však teoreticky mohlo dostať čísla infikovaných na nulu. V súčasnosti je vo vývinovom štádiu viac ako 200 vakcín proti SARS-CoV-2. Tieto látky sa však zamerali na oveľa nižší cieľ, a to byť minimálne 50-percentne účinné, čo je hranica nevyhnutná pre ich schválenie americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv," vysvetľuje americký imunológ vo svojom článku zverejnenom v časopise The Conversation.

Vytvorenie vysoko účinnej vakcíny na prvý pokus by mohlo byť prehnane optimistické. Vakcíny tiež budú musieť byť účinné pre ľudí všetkých vekových skupín a musia byť bezpečné pre celú populáciu. Bezpečnosť je kľúčová, pretože akékoľvek obavy znížia dôveru verejnosti. Vakcínu bude tiež potrebné vyrobiť v dostatočnom množstve na zaočkovanie miliárd ľudí, čo si bude vyžadovať čas. Napríklad spoločnosť AstraZeneca, ktorá vyvíja jednu z vakcín, má dohodu o produkcii dvoch miliárd dávok do konca roku 2021. Vyrobenie dostatku pre celý svet môže trvať roky.. A ani dôsledok očkovania nebude okamžitý. Napríklad, posledný prípad kiahní sa objavil v roku 1977, desať rokov po tom, čo Svetová zdravotnícka organizácia spustila globálny program na ich vykynoženie a takmer 200 rokov po vývoji prvej vakcíny proti kiahňam. To je dôkaz, že by sme mali byť viac realistickí v očakávaniach a naďalej dbať na bezpečnosť.