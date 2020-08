Korona-nekorona, na diskotékach v Taliansku to žije! Na opatrenia kašleme, tvrdí Claudio

OSTIA - "Nasaďte si rúška!" Diskdžokej môže výzvu do mikrofónu opakovať donekonečna, ale tanečníci sa o to nestarajú, alebo takmer nestarajú. V nočnom klube Kiki v Ostii, obľúbenom prímorskom letovisku na predmestí Ríma, sa koronavírus zdá byť veľmi ďaleko a zároveň veľmi blízko.

Všetci vedia, aké sú predpisy: povinné rúška, tancovať sám či sama a viac ako meter ďaleko od suseda. „Ale na to všetko kašleme,“ smeje sa Claudio a z rozopnutej košele vystrkuje brucho. Rúško má vo vrecku a tancuje sám, nie preto, že by dodržiaval rozostupy, ale preto, že sa jeho priatelia bavia niekde vedľa. „Napriek tomu sa snažíme dávať si pozor,“ hovorí.

Večierok sa koná v jednej z diskoték pod holým nebom na pláži v Ostii, asi 20 minút vlakom od metropoly. Rovnako ako Claudio tancuje 200 až 300 hostí klubu Kiki v rytme elektro hudby. Mnohí nemajú rúško, smejú sa, zoznamujú a popíjajú gin s tonikom.

Je potrebné, aby zasiahli čašníci, aby sa rozšírilo, že príde polícia, a ďalšie výzvy diskžokeja, aby to každý vzdal a nasadil si rúško. „V každom prípade sa vláda chystá všetky diskotéky zavrieť,“ hovorí Claudio, ktorého cituje agentúra AFP.

Zdroj: Getty Images

Otázka diskoték v Taliansku je politicky citlivá

V mnohých európskych krajinách vzniká hrozba druhej vlny pandémie covidu-19. Španielsko svoje diskotéky zavrelo a Taliansko, zatiaľ pomerne ušetrené, sa snaží letné hromadné radovánky brzdiť.

Kvôli covidu-19 bolo tradičné polnočné kúpanie tento rok zakázané. Vláda sa nemôže s regiónmi zhodnúť práve v otázke diskoték, ktoré bývajú v tejto dobe preplnené. Vláda sa obáva, aby čulý nočný život neprispel k šíreniu nákazy ako v Španielsku.

V Taliansku je táto otázka politicky citlivá, pretože uzavretie nočných klubov v čase letných dovoleniek by bolo obzvlášť nepopulárne.

Zdroj: Getty Images

Diskotéky v uzavretých priestoroch museli zostať zatvorené, a to k značnej ujme sektora, ktorý zhruba v troch tisícoch nočných klubov zamestnáva takmer 50.000 ľudí. Diskotéky pod holým nebom však mohli znovu otvoriť, až to miestne úrady schválili.

Podľa vlády sa hlavné línie nemenia, ale je potrebná opatrnosť, pretože počet infekcií sa zvyšuje. Avšak nechať kluby otvorené v sebe skrýva vážne riziko, priznávajú vládne zdroje v tlači.

Regióny sú v tejto otázke rozdelené. Kalábria nariadila uzavretie všetkých diskoték, zatiaľ čo Sardínia necháva všetko otvorené. Benátsko a Emilia-Romagna posilňujú inšpekcie, Toskánsko požaduje rovnaké pravidlá pre všetkých.

Zdroj: gettyimages.com

V Taliansku opäť stúpa počet infikovaných koronavírusom

Nákaza covidom-19 stúpa, tancuje sa ale ďalej, písal denník Corriere della Sera, ktorý je obzvlášť kritický voči Sardínii, kde sa bary a kluby stali "radostnými strojmi na nákazu".

Podľa vedcov, ktorých sa pýtala vláda, by mali byť diskotéky pod holým nebom zakázané, keďže takéto hromadenie potiacich sa tanečníkov je nebezpečné.

Kluby sa správajú rozdielne, hovorí Gianluca Skiki. Jeho Manila Beach, kde inokedy býva na pláži až 2 000 hostí, sa musí uspokojiť s 250, ktorí sedia na určenú vzdialenosť od seba a sú nútení tancovať pri svojom tanieri. „Ľudia jedia a zrovna tak môžu tancovať na svojom mieste. Keď príde polícia, všetci musia byť pri svojom stole,“ vysvetľuje Skiki.

Niekoľko brunetiek v minisukniach s flitrami a s vysokými podpätkami sa kolíše v zmyselných krokoch. Rýchlo sa ale vracajú k svojim stolom. „Tu už to nie je naozajstná diskotéka, ale je to to jediné, čo teraz môžeme robiť,“ hovorí Skiki.