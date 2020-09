HOROR v dovolenkovom raji Slovákov: Ženu (†60) zrazil čln, smutné okolnosti tragédie

Claire Glatmanová (60) si užívala dovolenku na ostrove Korfu v Grécku, keď došlo ku tragédii. Spolu so svojím priateľom Markom a jednou z dcér vyrazila na pláž Avlaki. Keď sa kúpala v mori spolu s Markom, zrazu do nej narazil čln. Mark sa nárazu akoby zázrakom vyhol. Trojica donedávna neznámych ľudí, ktorá spôsobila zrážku, z miesta tragédie ušla.

Mamičku z Bedale v North Yorkshire našli krvácajúcu v bezvedomí s vážnymi poraneniami nôh a rúk. Úrady neskôr našli podozrivý čln opustený v malom prístave na ostrove a následne vypátrali troch "mladých" Britov, ktorí usmrtili Claire. Trojicu, ktorej rodiny údajne vlastnia vily na Korfu, zadržali v posledný augustový deň a v súčasnosti ich vypočúva polícia.

Zdroj: Getty Images

„Prebiehajú vyšetrovania. Nie sú formálne spojené s touto tragédiou,“ informoval jeden z pracovníkov pobrežnej stráže. Súdny lekár Ioannis Aivatidis potvrdil, že Claire zomrela na stratu krvi a vnútorné i vonkajšie poranenia. Vrtuľa na člne Claire údajne rozrezala tepnu na nohe.

Jeden z priateľov prezradil, že Claire bola skúsená plavkyňa. Spolu so svojím manželom Markom si na ostrove pred siedmimi rokmi kúpili vilu, pretože sa do lokality úplne zamilovali. Niekoľko mesiacov v roku pravidelne trávila v rodinnej vile. Okrem toho bola správkyňou Nemocnice svätého Michala Archanjela v Bedale.

Miestne médiá informujú, že loď tiahla vodného lyžiara, keď v pondelok okolo desiatej hodiny ráno zasiahla Claire. Uvádza sa, že čln do nej narazil vo vysokej rýchlosti, potom zmenil smer a vyrazil na otvorené more.

Na miesto dorazila pobrežná stráž, ktorá Claire previezla loďou do prístavu Imerolia a následne bola cestnou sanitkou prevezená do nemocnice na Korfu. Súdny lekár uviedol, že Claire utrpela mnohopočetné poranenia ľavého zápästia, ruky, hrudníka, panvy a hornej pravej nohy. Dodal, že zranenia neboli zlučiteľné so životom.