VIDEO Vedci skúmali známeho tancujúceho papagája a ostali ohromení

Štúdia, zverejnená v americkom časopise Current Biology, "prvýkrát dokazuje, že iný živočíšny druh skutočne tancuje podľa ľudskej hudby, spontánne a bez výcviku, jednoducho na základe vlastného vývoja a sociálnych interakcií", povedal spoluautor štúdie Aniruddha Patel. Výskumníci napočítali najmenej štrnásť tanečných variácií papagája.

Patel, pôsobiaci ako výskumník v oblasti psychológie na univerzitách Tufts a na Harvarde, v rovnakom časopise pred desaťročím publikoval prvú štúdiu o Snowballovi, ale vtedy tancujúci kakadu dokázal len kývať hlavou a zdvíhať pazúry. Tieto gestá sa spájajú aj s rituálmi dvorenia. Krátko po tom si majiteľka papagája Irena Schulzová z vtáčej rezervácie v Južnej Karolíne všimla, že kakadu je stále kreatívnejší.

V záujme vedy Patel a ďalší bádatelia trikrát prehrali hity z 80. rokov - Another One Bites the Dust a Girls Just Want to Have Fun - a natočili výsledok. Detailné preskúmanie natočeného materiálu záber po zábere umožnilo určiť 14 rôznych pohybov - podľa denníka The Guardian dokonca 16 - vrátane impozantného hádzania hlavou, hodného rockového koncertu. "Ide o zložité pohyby, z ktorých väčšina nie je súčasťou prirodzeného správania papagájov," povedal Aniruddha Patel. "Je mi ľúto, že nedokážem tancovať tak, ako Snowball," dodal.

Kritici pred rokmi o Snowball a ďalších, podobne obdarených jedincoch zo zvieracej ríše, tvrdili, že v relácii StarDance by asi neohromili. Zdá sa však, že niektoré vtáky skutočne majú zmysel pre rytmus. Kakadu sa v zajatí dokážu dožiť až osemdesiatky - a Snowball má teraz približne 20 rokov, takže má ešte veľa času zdokonaliť sa v tanci.