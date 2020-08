V Nórsku zabil ľadový medveď cudzinca! Ďalší ľudia skončili v nemocnici, utrpeli šok

Ľadový medveď zaútočil na táborisku neďaleko najväčšieho mesta súostrovia Longyeatbyenu okolo štvrtej ráno. Napadnutý muž bol prevezený do nemocnice, kde lekári skonštatovali smrť, uviedla miestoguvernérka Sölvi Elvedahlová. Obeť zatiaľ nebola identifikovaná, podľa úradu guvernéra ide však o cudzinca. Medveď, na ktorého po útoku začali strieľať ďalší ľudia z kempu, z miesta zmizol. Jeho telo bez známok života sa neskôr našlo na parkovisku blízko letiska.

Na odľahlom arktickom súostroví Špicbergy, ktoré sa nachádza približne 1300 kilometrov od severného pólu, žije podľa odiciálnych zdrojov z roku 2015 asi tisíc ľadových medveďov. Úrad guvernéra na svojich webových stránkach varuje, že medvede sa môžu na ostrovoch objaviť kdekoľvek a vyzýva, aby sa ľudia držali od týchto šeliem čo najďalej. Podľa miestneho nariadenia by mali byť všetci turisti, ktorí opustia obývané časti, kvôli nebezpečným medveďom sprevádzaní miestnym ozbrojeným sprievodcom, alebo by mali mať so sebou streľnú zbraň.

Nórska televízia NRK uviedla, že od roku 1971 zabili ľadové medvede na Špicbergoch už šiesteho človeka. Naposledy sa tak stalo v roku 2011. V roku 2015 zranil ľadový medveď na Špicbergoch českého turistu, ktorého zviera vytiahlo za nohy zo stanu, kde spal. Zachránila ho žena, ktorá na medveďa začala strielať. Šesťčlenná česká skupina vtedy táborila asi 30 kilometrov od Longyearbyenu.