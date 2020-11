Neuveriteľný prípad: VIDEO Medveď si zvykol chodiť na pumpu, viackrát ukradol jedlo

Na internet sa dostali zábery z bezpečnostnej kamery zachytávajúce čierneho medveďa so zvláštnym koníčkom. Údajne rád navštevoval samoobslužnú čerpaciu stanicu v Kalifornii. Podľa úradníkov z Kalifornského ministerstva pre ryby a divú zver medveď už viackrát ukradol jedlo z čerpacej stanice Chevron na pláži Kings Beach.

Nedávno ale oznámili, že tohto nežiadúceho návštevníka zajali a deportovali na "veľkú plochu s vhodným biotopom pre medveďa". Členka ochranárskej skupiny BEAR League Anne Bryantová toto rozhodnutie ale nekvituje.

Tvrdí, že premiestnenie medveďa by mohlo ohroziť jeho život kvôli zraneniu nohy, ktoré sa nehojí dobre. „Myslím si, že to pre medveďa nie je dobré,“ povedala Bryantová. „Ak bude prevezený do biotopu iného medveďa, ten druhý sa bude správať teritoriálne. Tento medveď je ohrozený,“ varuje Bryantová.