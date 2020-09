Bežkyňa takmer dostala infarkt: Jej mrazivý stret s medveďom v parku zachytila kamera

Kendru Chinovú, ktorá si chodí pravidelne zabehať na mestskú trasu Coquitlam Crunch, nečakane zaskočilo stretnutie s čiernym medveďom. Do lokality vraj chodieva behať už od jari, ale zatiaľ sa jej nič podobné nestalo.

Zostala preto v šoku, keď šelma nečakane vyliezla z hustých kríkov rovno na chodník a zahatala jej cestu. „Stuhla som od strachu, nevedela som, čo má robiť,“ komentuje žena zábery, na ktorých baribal smeruje rovno k nej, prednou labkou jej udiera do lýtka a potom sa vzďaľuje.

„Rozhodne by som nikdy neriskovala život kvôli fotkám s medveďom,“ odmieta tvrdenia, že video bolo vopred pripravené a jeho hlavná aktérka sa ním iba chcela zviditeľniť. Zároveň prirovnala škrabanec medveďou labou k zraneniu od psa. „Myslím, že to zviera bolo skôr zvedavé, ako agresívne. Uvedomujem si, že to mohlo skončiť oveľa horšie.“

Zverejnené zábery však vyvolali viaceré diskusie odborníkov, ako aj návštevníkov tejto obľúbenej lokality. Ochranári ich označili za alarmujúce, pretože táto šelma očividne stratila obavy z ľudí. „Medveď neutiekol a rozhodol sa kráčať priamo k tej žene a potom sa dotkol labou,“ uviedol Murray Smith z miestneho policajného oddelenia a dodal, že horná časť chodníka už bola uzatvorená a v oblasti nastražili pascu.

Autor videa Sam Abdullah žiada ochranárov, aby zviera nezlikvidovali. „Myslím, že už padlo rozhodnutie, že ho zabijú. A to nie je fér. Žiadam ochranárov, aby to zvážili,“ uviedol a dodal, že medveď na videu je iný ako ten, ktorý chodieva do tejto oblasti už dlhšie a hľadá odpadky.

Zábery vraj zverejnil najmä preto, aby mesto zvýraznilo značenie o výskyte medveďov. V okruhu troch kilometrov od tejto trasy totiž došlo v poslednom období až k dvadsiatim podobným stretnutiam. Myslí si, že ak sa nejaký medveď chytí do spomínanej pasce, mal by byť porovnaný so zábermi. „V Britskej Kolumbii budú stále turisti, návštevníci a technika, ktoré potvrdia, že tu žije baribal. Správanie tohto medveďa však jasne naznačuje, že sa nebojí ľudí, nechce na nich útočiť a hľadá iba zdroje potravy,“ hovorí Smith a navrhuje, aby mali návštevníci lesoparkov pri sebe ochranný sprej a pri strete so šelmou dvíhali ruky nad hlavu, aby pôsobili, že sú vyšší.

Zároveň je dobré prihovárať sa k nej pokojným hlasom a hľadať spôsob pomalého úniku. „Musíme sa naučiť prijať fakt, že v tejto oblasti žijú medvede a podľa toho sa treba aj správať,“ uviedol miestny obyvateľ Eduardo Herrera a dodal, že len nedávno aj on sám videl baribala, ako sa na okraji cesty kŕmi bobuľami. Horná časť Coquitlam Crunch zostáva aj naďalej zatvorená a podľa dostupných informácií sa ochranárom zatiaľ nepodarilo odchytiť žiadneho medveďa.