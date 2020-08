Experti radia, čo treba robiť v prípade stretu s medveďom: TOTO v žiadnom prípade nerobte!

Pracovníci NPS prišli v čase dovoleniek a výletov s niekoľkými tipmi, ktoré môžu ľuďom pomôcť zvládnuť stretnutie s medveďom. Jedna z nich je pomerne bizarná. "Prosíme, neutekajte pred medveďom a ani nezrážajte svojich priateľov k zemi a potom cez nich nebežte, a to ani v tom prípade, keď je vaše priateľstvo už dávno za zenitom," zavtipkovali zamestnanci na Facebooku ešte predtým, ako zverejnili zopár užitočných rád. Podľa nich je nebezpečné pred medveďom cúvať, pretože riskujete zakopnutie alebo pád, kvôli čomu sa stanete veľmi ľahkou korisťou. Oveľa lepšie je podľa odborníkov pomaly ustupovať do boku, pretože tak máte väčšiu šancu zbadať prekážku a vyhnúť sa jej. "Nelezte ani na strom. Grizly aj čierny medveď tam totiž dokážu vyliezť tiež. Zostaňte pokojný a pamätajte si, že väčšina medveďov nechce zaútočiť, ale chcú byť čo najskôr sami."

V prípade, že sa ocitnete zoči-voči tejto šelme, je tiež dobré vydať nejaký zvuk, napríklad zakričať. Medveď si vás tak nepomýli so žiadnym zvieraťom. Obavy sú vraj zbytočné aj vtedy, ak sa postaví na zadné nohy a začne vás oňuchávať. Robí to iba preto, lebo chce identifikovať váš pach.

Zdroj: Getty Images

Zamestnanci NPS však upozorňujú, že správanie týchto zvierat môže byť nepredvídateľné, preto odporúčajú urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo stretom medzi ľuďmi a medveďmi. Vždy je lepšie chodiť do prírody v skupine než osamotene. Odborníci hovoria aj o rozdielnosti správania, ktoré by mali ľudia dodržiavať v závislosti od druhu medveďa. "Ak vás napadne medveď hnedý alebo grizly, nechajte svoj batoh na chrbte a hrajte mŕtveho tak, že si ľahnete na brucho, ruky si uložíte za krk a roztiahnite nohy. Ak bude na vás naďalej útočiť, udrite ho priamo do tváre. Ale ak vás napadne čierny medveď (baribal), tak nepredstierajte, že ste mŕtvy. Namiesto toho sa snažte ujsť na bezpečné miesto, prípadne bojujte s akýmkoľvek predmetom, ktorý sa vám dostane pod ruky."