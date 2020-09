FOTO Anna dostala správu od svojho lekára, ktorú by nikdy nečakala: Jeho slová ju pobúrili

Dievčina menom Anna sa posťažovala na Twitter, že lekár, u ktorého pred pár dňami absolvovala vyšetrenie, ju kontaktoval v súkromnej veci. Na Instagrame jej totiž zanechal správu, v ktorej ju pozýva na rande. "Ahoj. Bude ti to asi pripadať divné, ale ja som ten lekár, ktorý ti nedávno robil krvný test v nemocnici. Si pekná baba a vyzerala si sympaticky, takže to skúšam," stojí v nej.

Hello HR is that you pic.twitter.com/MamzctbUPA — Anna (@_annarebecca) August 15, 2020

Anna odpísala: "Ahoj HR, si to ty?", za čo sa jej dostalo odozvy, ktorú vôbec nečakala. Užívatelia ju totiž skritizovali za to, že odhalila lekárove iniciály, čím ho vystavila možnosti prezradenia jeho identity a tým zas ohrozila jeho prácu. Napriek tomu, že lekár porušil dôvernosť medzi ním a pacientkou, keď zneužil jej telefónne číslo uvedené v karte na to, aby ju zbalil, si ľudia myslia, že ženina reakcia bola prehnaná. "Nemyslím si, že sa zachoval správne, ale rovnako si nemyslím, že by kvôli tomu mal teraz prísť o prácu. Áno, mal by si uvedomiť, že podobné veci robiť nemôže, ale to zas neznamená, že kvôli tomu teraz kompletne zničíte jeho budúcnosť," napísal jeden užívateľ.

Dievčina sa neskôr v komentároch snažila všetko uviesť na pravú mieru. Vraj nechcela nikomu zničiť kariéru, vadí jej akurát to, že porušil ochranu súkromia. S dotyčným chlapíkom sa neskôr spojila, aby sa uistila, že nedostal vyhadzov. "Nevyhodili ho a uvedomil si, že sa správal nevhodne," uzavrela tento incident.