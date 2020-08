Slovák zverejnil otrasný zážitok z rande: Ženy, TOTO nikdy nerobte, inak muži pred vami zdrhnú!

BRATISLAVA - Neznámy Slovák prehovoril do duše všetkým ženám, ktoré si v snahe uloviť nejakého chlapa upravujú fotky, aby vyzerali čo najkrajšie. Pravda ale skôr či neskôr vždy vyjde najavo, pri osobnom stretnutí sa totiž už nič zakamuflovať nedá.

"Pre boha živého, žienky, toto nemyslíte vážne. Odkedy máte v rukách smartfóny a zúri u nás korona, neviete, čo so sebou," týmito slovami začína svoj príbeh zverejnený na Facebooku v skupine Priznania žien neznámy chlapík, ktorý sa nedávno prihlásil na viacero zoznamiek v snahe spoznať nejakú ženu. Prekvapilo ho, na koľko atraktívnych žien nad 35 rokov tam narazil. S jednou takou si dohodol aj rande. Veľmi sa tešil, pretože cez web si dobre pokecali a ešte k tomu bola aj veľmi pekná. No potom prišiel obrovský a treba povedať, že aj veľmi nepríjemný šok. "Zrazu sa otvorili dvere paneláku a vychádza ona. Okamžite sa zatiahlo. V hlave som hneď začal plánovať útek," pokračuje mladík.

Zdroj: Getty Images

Problém spočíval v tom, že žena vyzerala úplne inak, ako na fotkách. Okrem toho, že namiesto dlhých vlasov mala krátke, pretože ju vraj deň predtým ostrihala kamarátka, pôsobila tiež oveľa staršie. Po krátkom čase začala viaznuť aj komunikácia. Chlapík sa teda nezdržal a svojej spoločníčke povedal, aby ju kamoška už nikdy nestrihala. Žena sa, pochopiteľne, urazila a spýtala sa ho, či sa mu nepáči. Bol úprimný, nedalo mu to. "Povedal som jej, že na fotke je úplne iná žena, asi o 10-15 rokov mladšia. Presviedčala ma, že je to naozaj ona, len trochu prefiltrovala fotku." Slečna po vzájomnej výmene názorov nakoniec vstala a odišla, čo jej spoločníka úprimne potešilo. Ten teraz prosí všetky ženy, aby svoje fotky neupravovali cez rôzne filtre v mobiloch, pretože na stretnutie aj tak prídu bez filtra.

Zdroj: Getty Images

Skúsenosť nemenovaného Slováka sa stala hitom a užívatelia ho hojne komentovali. Jeden vtipne poznamenal, že chlapík má šťastie, že rande neprebehlo po zatmení, lebo to by potom nevšimol, ako v skutočnosti vyzerá. Viacero žien zas poukázalo na to, že podobnými "trikmi" si často vypomáhajú aj muži. "Mám podobnú skúsenosť práve s mužmi. Úplná tragédia je, keď príde na lámanie chleba v súvislosti s ich mužnosťou. V tomto majú muži fakt zlé centimetre," napísala Jarka.