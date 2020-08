FOTO Žena (25) po vykonaní potreby nemohla spláchnuť WC: Pozrela sa do nádržky a skamenela od hrôzy

Na 25-ročnú Sofie, ktorá žije na trstinovej farme v štáte Queensland, čakalo minulú nedeľu veľmi nemilé prekvapenie. "Po použití toalety som nedokázala spláchnuť. Musela som veľmi tlačiť na tlačidlo. Nechápala som, čo sa deje a zmiatlo ma to. Tak som sa rozhodla, že hneď zistím, v čom je problém," vraví Austrálčanka. Keď ale nadvihla veko nádržky, zostala v šoku. Okolo hadičiek a ventilov boli totiž obmotané štyri hady.

Zdroj: Facebook/Sofie Pearson

"Nedotýkala som sa ich, len som si ich nakrútila a odfotografovala. Potom som zavolala priateľa, ktorý ich postupne vytiahol von. Boli tam až štyri a každý z nich bol dlhý od pol do jedného metra," opisuje desivú skúsenosť Sofie. Všetkých hadov vypustili do trstinového poľa. Do domu sa zrejme dostali cez štrbiny v drevenej dlážke.