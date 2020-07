VIDEO Lekár z JIS-ky bežal desiatky kilometrov s rúškom: Vďaka tomu zistil extrémne dôležitú vec

Tom Lawton bežal 35 kilometrov do práce a späť s rúškom na tvári a vďaka tomuto výkonu do týchto chvíľ vyzbieral na charitu takmer 3400 libier (3730 eur). „Súčasná pandémia priviedla viacerých do zúfalej situácie. Sledoval som správy, kde hovorili o deťoch, ktoré nemajú ani dostatok jedla. Tak som si povedal, že s tým niečo urobím,“ hovorí. Svojím výkonom však zároveň dokázal, že nosenie rúška neznižuje prísun kyslíka a nie je zdraviu škodlivé. „Pri práci na jednotke intenzívnej starostlivosti som videl to najhoršie, čo tento vírus dokáže a to aj s mladými ľuďmi vo veku od 20 do 30 rokov,“ uviedol lekár v rozhovore pre denník Yorkshire Evening Post.

Úspech podľa neho zaručí kombinácia viacerých faktorov vytvorených z jednotlivých opatrení, ktoré treba dodržiavať. „Jedným z tých najjednoduchších spôsobov riešenia je nosenie rúšok,“ hovorí Lawton, pričom priznáva, že on sám je veľmi naštvaný, keď sa v tejto súvislosti stretáva s viacerými dezinformáciami. „Rozčuľuje ma, keď počujem zavádzajúce informácie o hladinách kyslíka, ktoré dokážu odradiť ľudí od používania ochrany tváre,“ krúti hlavou.

Right, today's the day. Time for Science.



All good science involves a baseline reading.

In one of these I've been wearing a mask for a couple of minutes. I'll let you guess which. pic.twitter.com/3l7wCwwVjO