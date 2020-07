Nástrahy online nákupov v dobe KORONAVÍRUSU: Aj vám sa stalo niečo podobné?

LONDÝN - Koronavírusové časy pred nás postavili mnoho nových problémov, výziev a záludností. Okrem iného čoraz viac ľudí začalo nakupovať online, či už kvôli karanténe, zavretým obchodom alebo jednoducho pre pocit väčšieho bezpečia. Britský denník The Guardian zozbieral príbehy čitateľov, ktorí v sieti internetových nákupov tak trochu zablúdili.

SLUŠNÁ ZÁSOBA SLIPOV

"Bol som v tom, že som si z Nextu objednal jedno balenie ôsmich kusov slipov za 38 libier. Nevšimol som si ale, že som omylom pridal k objednávke štyri ďalšie balenia. Takže som si nakoniec objednal štyridsať slipov," napísal Tim Clark. Objednávku sa pokúsil okamžite zrušiť, no predajca mu povedal, že ju má odmietnuť prevziať od dopravcu. Mladík si ale zlomil členok, a tak sa nedostal k dverám včas. Potom chcel celú zásielku poslať späť, ale nejak nepochopil reklamačnú procedúru a vrátila sa mu ako bumerang. Teraz dúfa, že sa mu podarí vrátiť nadbytočné balíčky, keď zas otvoria kamenný obchod, inak si ich nasledujúce štyri roky bude baliť pod stromček k Vianociam.

Zdroj: Getty Images

MAMA MÁ SADO-MASO

"Manželka si objednala podnos na ľadové kocky z eBay-u. Prišla jej však neoprénová maska na tvár, o ktorej si pôvodne myslela, že je to nejaké vybavenie na sado-masochistické praktiky," zveril sa Nicholas Oettle. Jeho žena masku vyfotila a spojila sa s predajcom, aby mu oznámila, že došlo k zámene a tiež sa spýtala, čo to vlastne je. Ospravedlnili sa jej s tým, že ide o cyklistickú masku do chladného počasia. "Vrátili nám peniaze, ale manželka sa nakoniec rozhodla si masku nechať," dodáva Nicholas.

DINOSAURUS LINKU NEVYČISTÍ

"Za necelých sedem libier som si z Amazonu objednala kuchynské utierky. Mal to byť malý balíček, ale keď dorazil, pomyslela som si: "To je trochu príliš veľké na utierky"," píše Vanessa Hoskerová z Berkshire. Rozbalila to a našla detskú hračku - hovoriaceho dinosaura menom Torr. S ním ale kuchynskú linku očividne nevyčistí.

Zdroj: Getty Images

MÚKOBRANIE

"Manžel bol doma v karanténe a ja som zúfalo potrebovala múku. Jedno ráno som si privstala, aby som ju stihla objednať z Cotswoldu, než sa vyčerpá počet objednávok na daný deň. Chcel som si kúpiť 16 jednotlivých vreciek, ale omylom som si kúpila 16-kilové vrece," uviedla Sue Frezzaová z mesta Burton upon Trent. Najprv múku ponúkla zadarmo ľuďom z miestnej facebookovej skupiny, ktorá si navzájom pomáhala počas koronakrízy, ale nikto nemal záujem. Nakoniec si teda postavila na záhrade stolík, múku sypala do vreciek a ponúkala ju okoloidúcim. Ženy mali veľký záujem, ale muži utekali preč. Posledné vrecko dala Sue dvom dospievajúcim chlapcom. Dúfa, že ich mama mala radosť.

TRUMPOM ĽAHKO A RÝCHLO

"Kúpila som novú parochňu pre svoju 90-ročnú mamu. Dodávka bola nesmierne pomalá. Nakoniec ešte k tomu prišla parochňa zlej farby a štýlu," posťažovala sa Caroline Swanová zo škótskeho Edinburghu. Pôvodne objednala elegantnú popolavú blond parochňu, ale namiesto toho prišla oranžová štica na štýl Donalda Trumpa. Žena sa ju snažila vrátiť, ale firma jej navrhla, aby ju skúsila predať niekomu inému, pretože vracať ju sa finančne neoplatí. "Stále si nie som istá, či to nie sú podvodníci. Ich webová stránka mi teraz stále vyskakuje na laptope a len jatrí moje rany. Bola to desivá skúsenosť."

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

PAPIEROVÁ PYRAMÍDA

"Za dvadsať libier vrátane poštovného som kúpila 60 roliek toaletného papiera. Nejak mi ale unikla realita takého množstva. Veľmi ma zaskočilo to obrovské vrece, čo mi dorazilo na prah domu," poznamenala Sue Nicholsonová. Množstvo roliek rozdala a ľudí svojím príbehom dobre pobavila. Podobný prešľap vraj u nej nie je nič nové; raz si objednala trojkilového celého lososa v domnienke, že váži tri libry (necelé pol kilo). Musela ho variť v umývačke na riad.