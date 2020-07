Vedci identifikovali šesť rôznych typov ochorenia COVID-19: Každý má unikátne príznaky

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Pacientov s chorobou COVID-19 možno rozdeliť do šiestich rôznych kategórií s unikátnymi kombináciami príznakov, pričom pri každej z variantov má choroba rôzny závažný priebeh. Uvádza to nový článok vedcov z univerzity King 'College London, ktorí analyzujú údaje zadané chorými ľuďmi do špeciálnej mobilnej aplikácie. Poznatky by mohli lekárom pomôcť predpovedať, ktorí pacienti s COVID-19 budú pravdepodobne potrebovať hospitalizáciu.