FOTO Manželia dokopy schudli viac ako 230 kg! Ich RECEPT spočíva v týchto troch krokoch

S neustále zhoršujúcou sa situáciou v dôsledku koronavírusu bolo čoraz jednoduchšie utiahnuť sa v pohodlí domova a naplno sa rozmaznávať dobrotami. Niektorí dokonca pribrali pár kíl. To ale nie je prípad Brittany Neffovej, zdravotnej trénerky z Pensylvánie. "Za posledné štyri roky som urobila toľko práce, pokiaľ ide o nastavenie zdravých návykov, či už ide o jedlo, myseľ alebo pohyb," uviedla Brittany, ktorá sa v minulosti často utiekala k jedlu, aby upokojila svoje pocity.

Zdroj: Facebook/Brittany Neff

Keď mala 23 rokov, nevošla sa za volant auta a potrebovala sa vážiť na špeciálnej váhe. Uvedomila si, že musí niečo zmeniť. Zapojila sa do programu Optavia, v ktorom ľudia jedia náhradné jedlá a osobní tréneri im pomáhajú schudnúť a rozvíjať zdravé návyky. Vďaka tomuto programu sa Neffovej podarilo schudnúť z 233 kg na nádherných 80. Aby sa udržala v kondícii, denne jedáva šesť malých jedál a cvičí trikrát až štyrikrát do týždňa. Má rada hodiny, v ktorých tréneri kombinujú kardio a silový tréning. "Viem, že čokoľvek dám svojmu telu, sa preň stane dobrým palivom a robím to najlepšie, ako viem," prezradila.

Zdroj: Facebook/Brittany Neff

Brittany priznala, že chudla spolu so svojím manželom Dwightom (34). Aj on bojoval s obezitou, vyrastal totiž v rodine, ktorá vlastnila pizzeriu a cítil, že jeho vzťah k jedlu je nesprávny. Keď v roku 2017 ochorel jeho otec, začal chudnúť. Doteraz zhodil 85 kg, momentálne váži 88 kg. Manželia sú tak dokopy ľahší o viac ako 238 kíl. A prezradili aj tajomstvo ich úspechu, ktoré spočíva v troch krokoch:

Zdroj: Facebook/Dwight Neff

1. Riešte svoj duševný stav

Konzumácia zdravých potravín a cvičenie pomáhajú pri chudnutí, ale tiež nastoľujú to, ako sa človek cíti a ako o sebe premýšľa. "Zdravá myseľ je skutočne dôležitá pre to, aby ste boli zdravý. Nemyslím si, že veľa ľudí tomuto rozumie," povedal Dwight. Podľa jeho slov je najlepším krokom začať riešiť svoje duševné rozpoloženie, inak bude chudnutie zložitou záležitosťou.

2. Nájdite oporu

Brittany tvrdí, že podpora zo strany manžela jej pri chudnutí veľmi pomohla. Cíti, že podpora medzi ľuďmi je pre každého nevyhnutná, obzvlášť pre tých, ktorí sa snažia schudnúť alebo udržať si svoju hmotnosť. "Všetko je to o nájdení vlastnej komunity, či už je to v domácnosti alebo ide o virtuálnu komunitu," vysvetlila.

Zdroj: Facebook/Brittany Neff

3. Stanovte si cieľ

Dwight chcel schudnúť, pretože jeho otec ochorel a zároveň ho chcel ubezpečiť, že bude v poriadku. Uspel vďaka tomu, že si stanovil cieľ. "S takým silným dôvodom, prečo by mi to tentokrát už konečne malo vyjsť, som nemohol zlyhať," uviedol.