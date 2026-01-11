Hráči doslova plačú: Ceny pamätí RAM nemajú strop! Prehovoril odborník, príčina, prečo zdražejú laptopy aj smartfóny

BRATISLAVA - Rok 2026 nezačína pre slovenskú a zároveň aj svetovú ekonomiku vôbec dobre. Vývoj umelej inteligencie si so sebou zobral prvé vážne zdanenie - operačné pamäte. Servery a mnohé iné zariadenia jej potrebujú priam "na kilá", a tak vyplyvní hráči a korporáty skúpili takmer celý trh. To sa premietlo na astronomických zdraženiach, ktoré budú mať ďalšie vážne konzekvencie. Tie podľa odborníka nepominú minimálne rok.
Laici zrejme netušia, čo to takzvané "ramky" vlastne sú. Ide o operačné moduly pamätí, ktoré potrebuje každý počítač, laptop, smartfón, či dnešné smart TV vôbec na to, aby dokázali fungovať a spracovávať tony informácií. Tieto moduly boli donedávna predávané za prijateľné ceny.
Na viac ako citeľné zdraženie nás upozornil jeden z čitateľov, ktorý si v nemenovanom obchode ešte v marci 2024 zakúpil konkrétnu operačnú pamäť o veľkosti 64 gigabajtov. Kit (súprava), ktorý pozostával z dvoch 32-gigabajtových modulov, ešte v tom čase stál necelých 130 eur.
Ceny rastú do astronomických výšin
Začiatkom roka 2026 však už tento modul stojí rekordných 479 eur a rast akoby nemal pomyselný strop. V čase písania tohto článku (štvrtok 8. januára, pozn.red.) prekročila hranica tejto pamäte už vyše 495 eur a zrejme prekročí aj 500-eurovú hranicu. Ide o takmer 300-percentné zdraženie oproti marcu 2024.
Pamäte sú prakticky v každej modernej elektronike, skladať si nový počítač teraz nie je vôbec ideálne
Aj keď sa pre niektorých laikov môže zdať, že "zaplačú" len hráči počítačových hier a takzvaní "nerdi", ktorí si pravidelne upravujú svoje komponenty v počítači, opak je pravdou. Operačné pamäte a moduly sa totiž nachádzajú prakticky v každej možnej elektronike, na ktorú si dnes len spomeniete. HiFi veže, MP3 prehrávače, smart hodinky, televízory, laptopy, smartfóny, robotické vysávače a mnohé iné chytré pomocníky v domácnostiach.
Zároveň sa dá predpokladať aj s výrazným zdražením sekundárnych prvkov, ktoré si zákazníci do počítača kupujú. Tým sú napríklad grafické karty, ktoré tiež obsahujú tie najmodernejšie moduly od GDDR5 až po GDDR6, či procesory (CPU). Skladať si zbrusu nový počítač v januári 2026 bude pre vašu peňaženku poriadny "zážitok" a ak si vážite svoje peniaze, rozhodne by ste tento úkon mali na nejaký čas odložiť.
Dá sa teda povedať, že ten, kto si tieto produkty kupoval prakticky do októbra 2025, sa vyhol týmto astronomickým cenám, ktoré aktuálne zachvátili všetky obchody s elektronikou a môže sa tak považovať za istého šťastlivca.
Príčina a následok v podobe AI
Prečo teda tieto sumy tak narástli a čo je za tým? Na túto tému sme oslovili šéfredaktora magazínu TOUCHIT Ondreja Macka. Ten nemá príliš povzbudivé správy. "Myslím si, že tento trend sa nezastaví. Najväčší odberatelia RAM modulov sú dnes dodávatelia hardvéru pre umelú inteligenciu. Tieto moduly sú trochu iné, ako bežné moduly do PC. Preto sú výrobné pásy prispôsobené pre hlavných odberateľov a pre komerčný sektor zostáva nízka kapacita. Myslím si, že situácia sa zmení tak na konci tohto roka," vyjadril istú nádej Macko.
Podľa neho tak teraz narastú ceny notebookov, predovšetkým herných, a tiež smartfónov.
Ak teda v týchto dňoch plánujete kupovať nový mobil či počítač, rozmyslite si, či je to skutočne nevyhnutné pre vašu každodennú činnosť. Ak nie je, je určite vhodné počkať, kým sa ceny ustália a aspoň sčasti sa naplnia pôvodné kapacity RAM u predajcov. V opačnom prípade riskujete zbytočne predraženú kúpu a počítačoví nadšenci si určite pamätajú aj pomerne nedávny nedostatok grafických kariet, z ktorého sa tiež trh spamätával niekoľko mesiacov.