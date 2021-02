Chlapec (14) schudol vyše 100 kíl: FOTO Prezradil, v čom spočíva tajomstvo jeho úspechu

Arya Permana, ktorý má dnes 14 rokov, vážil ako 11-ročný neuveriteľných 192 kilogramov. O mladíkovi z malej dediny v západnej Jáve v Indonézii sa na internete písalo už dávnejšie, pretože už ako 9-ročný vážil 127 kilogramov. Bol taký veľký, že sa nemohol normálne umývať, a tak sa kúpal v bazéne vonku.

Dokonca sa abnormálne zadýchal aj počas cesty do školy. Žiadne oblečenie preňho nebolo dostatočne veľké, a tak si obliekal sarong a dni trávil neustálou konzumáciou nezdravého jedla vrátane svojich obľúbených instantných rezancov.

Arya po tom, ako schudol vyše sto kíl Zdroj: Profimedia

V priebehu troch rokov však došlo k obrovskej zmene, ktorej dopomohla zmena stravovacích návykov, pravidelné cvičenie a operácia žalúdka. Arya schudol nádherných 108 kilogramov. Dnes pravidelne kráča pešo aj tri kilometre, venuje sa basketbalu a iným športom, prvýkrát vo svojom živote sa môže s kamarátmi šplhať po stromoch a jazdiť na motorke.

„V roku 2015 som nečakal, že je to všetko možné, alebo že by som mohol schudnúť. Teraz je to lepšie, také odlišné,“ zdôveril sa Arya. V desiatich rokoch bol závislý od koly a instantných rezancov. Dokázal naraz zjesť ryžu, rybie kari, hovädzie mäso, zeleninovú polievku a Tempeh, tradičné sójové karbonátky. To je dostatok jedla na nasýtenie dvoch dospelých na celý deň.

Zdroj: profimedia.sk

Jeho rodičia, 39-ročná Rokayah a jej manžel Ade Somatri, boli zo syna nešťastní. Nasadili mu preto prísnu diétu. Aj keď sa mu podarilo schudnúť 9 kilogramov za štyri mesiace po tom, čo mu dietológovia nariadili stravu pozostávajúcu z ovocia a zeleniny a odporučili každodennú chôdzu, cvičenia a plávania, Arya ani zďaleka neschudol toľko, koľko chcel.

Na internete sa objavili hrôzostrašné videá jeho obéznej postavy. Lekári preto vykonali bariatrickú operáciu, vďaka ktorej za tri týždne schudol zo 186 kilogramov na 169. Chirurg Handy Wing, ktorý vykonal operáciu, uviedol, že mu zmenšili žalúdok, takže Arya nemohol jesť toľko jedla ako predtým. Wing dodal, že chlapcov žalúdok má v súčasnosti iba 30 percent pôvodnej veľkosti.

Zdroj: profimedia.sk

Arya ďalej poznamenal, že zmenil stravovacie a spánkové návyky, čo mu pomohlo pri chudnutí. V súčasnosti konzumuje tri jedlá denne, ktoré zahŕňajú ryžu, tempeh, tofu a vyprážané kuracie mäso. „Od roku 2015 do roku 2016 som zaspával o 4:00 a budil som sa o 15:00, teraz zaspávam o 22:00,“ vysvetlil Arya. Okrem toho priznal, že konzumoval veľa instantných rezancov a balených nápojov.

„Bielu ryžu jem veľmi zriedka. Teraz je mojím zámerom schudnúť pomocou diéty a cvičenia,“ ozrejmil chlapec. Prezradil tiež, že najväčšia chyba, akú môžu ľudia snažiaci sa schudnúť, urobiť, je rapídne prejsť na prísnu diétu, ktorú nemôžu dodržiavať dlhodobo. To vedie k ďalšiemu priberaniu.

„Porcia jedla by sa mala znižovať postupne. Každý týždeň ho trochu obmedzte a nie hneď, napríklad zjedzte tanier ryže a potom ryžu zredukujte napríklad na 5 lyžíc na porciu,“ poradil na záver Arya.