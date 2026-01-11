Telo vám to vráti: TIETO ZNAKY naznačujú, že vaša pečeň je po Vianociach v HROZNOM stave!

USA - Vianočné sviatky sú pre mnohých spojené s nadmernou konzumáciou alkoholu, ktorá dáva pečeni poriadne zabrať. Odborníci však upozorňujú, že už niekoľkotýždňová abstinencia môže výrazne znížiť zápal a pomôcť telu zregenerovať sa. Suchý január tak nie je iba trendom, ale aj príležitosťou dopriať organizmu zaslúžený oddych.
Ak ste chodili v predvianočnom a vianočnom období s priateľmi na drinky, dali ste si pivo k vianočnej večeri alebo ste si dopriali veľa vaječného likéru, nadmerné pitie alkoholu na konci roka zdraviu rozhodne neprospieva. Preto si mnohí ľudia v januári doprajú s jeho konzumáciou pauzu, informuje portál LadBible. Okrem zjavného prínosu v podobe absencie opíc alebo trápnych správ bývalým partnerom, si počas „suchého januára“ môže oddýchnuť aj vaša pečeň. Otázkou však je, ako dlho trvá, kým sa tento orgán úplne zotaví z veľkého množstva koktailov, ktoré ste vypili počas posledných týždňov.
Pozor na niektoré problémy
Nadmerné pitie vedie k problémom, ako sú nevoľnosť, úbytok hmotnosti, strata chuti do jedla, zožltnutie očí a pokožky, opuch členkov a brucha, ospalosť, či vracanie krvi. Už len niekoľko dní intenzívneho pitia môže spôsobiť hromadenie tuku v pečeni a britská zdravotná služba NHS uvádza, že zvrátenie stukovatenia tohto orgánu trvá približne dva týždne. Nie je to však pravidlo a líši sa to v závislosti od jednotlivca. Podľa Cleveland Clinic to môže trvať aj o niečo dlhšie. „Neexistuje univerzálna odpoveď,“ povedala doktorka Christina Lindenmeyerová. „Závisí to od toho, aké veľké poškodenie už nastalo a či sa vyskytli nejaké komplikácie.“ Vysvetľuje, že dvoj až štvortýždňová abstinencia pomáha znižovať zápal v pečeni.
Ak ale tento orgán trpí dlhodobými následkami pitia, lekári môžu odporučiť úplnú abstinenciu. „U pacientov, ktorým po vážnom poškodení pečene alkoholom zostala cirhóza, je už aj jeden pohár toxický,“ doplnila Lindenmeyerová. Ak si teda chcete udržať pečeň zdravú čo najdlhšie, najlepšou možnosťou je výrazne obmedziť príjem alkoholu alebo s ním úplne prestať. Druhá možnosť je „suchý január“, nad ktorým uvažuje čoraz viac ľudí. A pokiaľ to dokážete zvládnuť počas tohto mesiaca, možno sa z toho stane trvalejšia zmena.