Český herec sa strelil do hlavy: Rakovina a problémy s alkoholom!

PRAHA - Už nevládal! Herec a politik Martin Štěpánek bojoval s rakovinou a tiež so závislosťou do alkoholu. Svoje problémy sa nakoniec rozhodol vyriešiť samovraždou vo svojej pracovni.

Martin Štěpánek sa narodil 11. januára 1947 ako najstarší syn z druhého manželstva herca Zdeňka Štěpánka. Študoval na DAMU. Od roku 1968 postupne pôsobil v Národnom divadle, Činohernom klube a Divadle na Vinohradoch.

V roku 1981 so svojou manželkou, herečkou Jaroslavou Tvrzníkovou, emigroval do Rakúska. Neskôr pôsobil ako moderátor Slobodnej Európy v Mníchove. Do vlasti sa vrátil v roku 1994 a opäť začal vystupovať v Divadle na Vinohradoch.

Od 4. septembra 2006 do 8. januára 2007 bol Martin Štěpánek ministrom kultúry v tzv. prvej vláde Mirka Topolánka. Bol bratom herca Petra Štěpánka a nevlastným bratom herečky Jany Štěpánkovej.

Zdroj: ČT

Prvýkrát sa Martin Štěpánek objavil na filmovom plátne ako syn hlavného hrdinu v dráme Obžalovaný (1964), naposledy to bolo v historickej dráme Jménem krále (2009). Venoval sa aj dabingu a hral v seriáloch, napríklad v Hriešnych ľuďoch mesta pražského, majorovi Zemanovi, či novších Poisťovňa šťastia alebo Letisko.

16. septembra 2010 našla hercovo mŕtve telo jeho manželka. Do hlavy si strelil vo svojej pracovni legálne držanou zbraňou. List na rozlúčku sa nenašiel. Herec sa opakovane liečil zo závislosti od alkoholu.

Posledné 4 roky pred smrťou bojoval Štěpánek s rakovinou. Liečbu však znášal veľmi ťažko a postupne začal chemoterapie odmietať. „Bol bez pohybu, nemohol už veľa robiť. Ani veci, na ktoré sa obvykle tešil,” povedala kedysi pre MF Dnes vdova.