TOTO je elitná dánska jednotka v Grónsku: Trump sa vysmial jej psím záprahom! Opäť sa strápnil

KODAŇ - Keď Donald Trump ironicky poznamenal že Dánsko chráni Arktídu pomocou psích záprahov, chcel tým spochybniť jeho vojenské schopnosti. V skutočnosti však nevedomky poukázal na jednu z najtvrdších a najelitnejších jednotiek sveta.
Výrok ktorý mal pobaviť no odhalil neznalosť
Americký prezident Donald Trump sa pri komentovaní svojho záujmu o Grónsko obul do dánskej prítomnosti v Arktíde. Podľa neho Kodaň robí pre bezpečnosť regiónu málo a ako príklad posmešne spomenul psie záprahy.
Jeho poznámka mala vyznieť ako irónia, no v skutočnosti sa dotkla jednotky ktorú vojenskí odborníci považujú za absolútnu špičku v arktických podmienkach.
Sirius Patrol tichá sila severu
Sirius Patrol oficiálne známy ako Siriuspatruljen je špeciálna jednotka, spadajúca pod dánske kráľovské námorníctvo a velenie Joint Arctic Command. Jej úlohou je dlhodobé a systematické stráženie obrovského a nehostinného pobrežia Grónska.
Ako píše web tech.wp.pl, ide o formáciu ktorá funguje v podmienkach, kde moderná technika často zlyháva a kde je ľudská odolnosť dôležitejšia než najnovšie zbraňové systémy.
Prečo Dánsko musí byť v Grónsku prítomné
Dôvod existencie jednotky siaha až do roku 1933, keď Stály medzinárodný súdny dvor v Haagu rozhodol spor medzi Dánskom a Nórskom o kontrolu nad Grónskom. Ostrov bol prisúdený Dánsku no s jasnou podmienkou, že na ňom musí udržiavať stálu vojenskú prítomnosť.
Sirius Patrol vznikol práve ako odpoveď na túto povinnosť. Jeho úlohou nie je len ochrana obývaných oblastí, ale aj demonštrácia suverenity nad celým územím vrátane odľahlých a neobývaných častí. Každý úsek pobrežia musí byť podľa pravidiel jednotky skontrolovaný minimálne raz za štyri roky
Psie záprahy nie romantika ale nutnosť
Používanie psích záprahov nie je folklór ani tradícia pre turistov. V extrémnych mrazoch počas polárnej noci a v teréne kde neexistujú cesty, ide o najspoľahlivejší spôsob presunu.
Trumpov výrok o „ďalšom psom záprahu“, ktorý mal podľa neho symbolizovať posilnenie obrany, sa tak minul realite. V arktických podmienkach ide o osvedčený a často jediný funkčný dopravný prostriedok.
Kto sa môže stať členom Sirius Patrol
Výber do jednotky patrí medzi najnáročnejšie v dánskych ozbrojených silách. Uchádzači musia zvládnuť extrémne fyzické testy aj psychologické preverovanie. Každý rok je vybraných iba šesť kandidátov, ktorí následne absolvujú 26 mesiacov služby.
Jednotka má dvanásť aktívnych členov rozdelených do šiestich dvojčlenných hliadok. V každom tíme je vždy jeden skúsený vojak a jeden nováčik, aby sa zachovala kontinuita skúseností. Zvyšní dvaja vojaci zabezpečujú komunikáciu a logistiku zo základne Daneborg.
Vojaci policajti a experti na prežitie
Členovia Sirius Patrol nie sú len vojaci. Sú zároveň strážcami Národného parku Grónska a majú policajné právomoci. Ich výcvik zahŕňa streľbu, diverzné techniky, prežitie v arktických podmienkach, prvú pomoc, rádiovú komunikáciu, mechaniku aj základné šitie výstroja.
Počas dlhých mesiacov sú odkázaní výlučne sami na seba. Využívajú sieť úkrytov a zásobovacích skladov rozmiestnených pozdĺž pobrežia, ktoré sú dopĺňané len sporadicky pomocou lodí alebo vrtuľníkov.
Prekvapivá výzbroj: Staré zbrane v extrémnej zime
Zaujímavosťou je aj výzbroj jednotky. Okrem moderných pištolí Glock používajú aj viac než sto rokov staré pušky M1917 Enfield. Dôvod je pragmatický, staršia konštrukcia sa v extrémnych mrazoch ukázala ako spoľahlivejšia než moderné zbrane.
Neštandardná je aj munícia. Okrem bežných vojenských nábojov majú členovia hliadok k dispozícii aj expanznú muníciu, určenú výhradne na obranu pred divokými zvieratami, čo je v arktickom prostredí otázkou prežitia.