Smrť dievčatka (†3) v rozpálenom aute, jeho ročná sestra bojuje o život: Nad tragédiou visí otáznik

BOONEVILLE - Dievčatko tragicky zomrelo po tom, čo sa počas horúceho dňa spolu s mladšou sestrou dostalo do rozpáleného auta. Keď sa ich matka prebrala z poobedného spánku, uvedomila si, že jej dcéry sú preč. V tom čase ale bolo neskoro. Doposiaľ nie je známe, ako sa dievčatká dostali do interiéru auta.

Iba trojročné dievčatko tragicky zomrelo a jeho ročná sestra je v súčasnosti v kritickom stave po tom, čo sa vyšplhali do rozpáleného auta. Ich matka v tom čase driemala. Trojročnú Laykn našli v bezvedomí po boku svojej sestry Olivie.

Mama, Kaylee P., si popoludní dopriala šlofíka a keď sa zobudila, uvedomila si, že jej dcéry sú preč. 21-ročná Kaylee okamžite kontaktovala arkansasskú štátnu políciu, aby oznámila, že nemôže nájsť svoje deti.

Keď prišla polícia, takmer okamžite našla dievčatká v rozpálenom aute. „Policajný dôstojník z Booneville, ktorý prišiel na pozemok, našiel deti v bezvedomí. Ležiali na zadnej podlahe vozidla,“ znie policajný záznam.

Sestry Laykn a Olivia Zdroj: FB/Kaylee P.

Po príchode do nemocnice v Booneville lekári malú Laykn vyhlásili za mŕtvu a presunuli jej telo na pitvu do Štátneho laboratória pre kriminalitu v Arkansase. Mladšia sestra Olivia je v súčasnosti v nemocnici v Little Rock v kritickom stave.

Teplota v Booneville v ten deň dosiahla niečo vyše 32 stupňa Celzia. V aute bolo nepochybne ešte teplejšie. Doposiaľ nie je jasné, ako dievčatá skončili v aute.

Sused Matthew si spomenul, ako k nemu pribehla Kaylee, zatiaľ čo sedel na verande okolo 11:00, a v zápale hľadala svoje deti. Povedal, že mladá mamička pracuje počas noci a dodal, že predtým, ako si zdriemla, zamkla dvere.

Začalo sa vyšetrovanie, ktoré vedie osobitný zástupca divízie kriminálneho vyšetrovania v Arkansase. Prokuratúra už čoskoro rozhodne o tom, či začne trestné stíhanie alebo nie. Ľudia zriadili stránku venovanú zberu finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na Layknin pohreb. Cieľom projektu je získať 5 000 dolárov.