Zlom po ťažkých bojoch: Sýrski kurdskí bojovníci sa stiahli z Aleppa

ALEPPO - Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v nedeľu oznámili, že v rámci prímeria súhlasili so stiahnutím svojich bojovníkov z dvoch štvrtí, ktoré ovládali v sýrskom meste Aleppo. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
„Dospeli sme k dohode, ktorá viedla k prímeriu a zabezpečila evakuáciu mučeníkov, ranených, uväznených civilistov a bojovníkov zo štvrtí Ašrafíja a Šajch Maksúd do severnej a východnej Sýrie,“ SDF uviedli vo vyhlásení. Štátom kontrolovaná tlačová agentúra SANA informovala, že „autobusy prevážajúce poslednú skupinu členov organizácie SDF opustili štvrť Šajch Maksúd v Aleppe a smerujú do severovýchodnej Sýrie“, ktorá je pod kontrolou kurdských Sýrskych demokratických síl.
Boje v druhom najväčšom sýrskom meste medzi jednotkami lojálnymi dočasnému prezidentovi Ahmadovi Šarovi a kurdskými ozbrojencami napojenými na Sýrske demokratické sily (SDF) trvali od utorka a považovali sa za najťažšie od pádu dlhoročného vládcu Bašára Asada v decembri 2024. Podľa OSN v dôsledku bojov opustilo svoje domovy okolo 30.000 osôb, SANA informovala až o 140.000 vysídlených. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, bolo od utorka zabitých najmenej 43 ľudí vrátane 23 civilistov. Od zvrhnutia Asada je Aleppo pod kontrolou novej, islamistami vedenej sýrskej vlády. Štvrte Šajch Maksúd a Ašrafíja boli však naďalej ovládané kurdskými jednotkami napojenými na SDF, a to napriek ich minuloročnému prísľubu, že sa odtiaľ stiahnu.
Podľa dohody s Damaskom z minulej jari sa mali SDF integrovať do nových sýrskych ozbrojených síl a vzdať sa kontroly nad ekonomicky dôležitými oblasťami bohatými na ropu v prospech vlády. Zatiaľ sa tak nestalo. Kurdi sa obávajú opätovného útlaku zo strany islamistov, preto uprednostňujú decentralizovanú formu vlády, aby sa vyhli opätovnej strate svojich práv. Vláda v Damasku chce naopak vytvoriť centralizovaný štát argumentujúc, že po rokoch rozdelenia sa snaží o jednotu Sýrie.