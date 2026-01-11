Zosadený Maduro prehovoril z cely: Odkaz poslal cez vlastného syna!

CARACAS - Zosadený venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že sa má „dobre“ vo väzení v USA, kde spolu s manželkou Ciliou Floresovou predstúpili pred súd v New Yorku, uviedol v sobotu vo videu syn bývalého venezuelského vodcu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Darí sa nám dobre. Sme bojovníci,“ citoval Madura jeho syn, poslanec Nicolás Maduro Guerra vo videu, ktoré zverejnila vládnuca Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV). Maduro a jeho manželka v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný. Zároveň sa označil za slušného človeka a hlavu venezuelského štátu.
Úradujúcou hlavou štátu sa po zajatí Madura stala viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Spojené štáty od nej vyžadujú, aby sa riadila pokynmi Trumpovej administratívy.