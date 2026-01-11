KYJEV/BUDAPEŠŤ - Bruselsko-kyjevský plán zatiahnuť Maďarsko do vojny je hotový a jeho uskutočneniu bráni len vláda Viktora Orbána. Vyhlásil to podľa agentúry MTI šéf maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó na včerajšom kongrese Orbánovej strany Fidesz. Szijjártó rovnako tvrdil, že rady únijných ministrov zahraničia sa v poslednom čase premenili na "vojnové konferencie" a že európskych lídrov ovládol "vojnový fanatizmus".
Bruselu sa vytratil zdravý rozum
Maďarská národovecká a euroskeptická vláda má dlhodobo napäté vzťahy s Ukrajinou a odmieta ju vojensky podporovať v obrane proti ruskej agresii. Orbán opakovane varoval, že ak sa jeho strana neudrží pri moci, hrozí Maďarsku zavlečenie do vojny na Ukrajine. Voľby v Maďarsku sa uskutočnia v apríli a roky neotrasiteľnú pozíciu Orbánovej strany Fidesz na maďarskej politickej scéne ohrozuje strana Tisza niekdajšieho premiérovho spojenca Pétera Magyara.
Szijjártó vyhlásil, že z Bruselu sa úplne vytratil zdravý rozum. "Vojnový fanatizmus ovládol európskych politických lídrov," povedal s poukazom na niekoľko dní starú deklaráciu Británie, Francúzska a Ukrajiny o budúcich bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Jeden z bodov spomína zámer nasadiť po dosiahnutí prímeria ako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodné sily, do ktorých by prispeli tie krajiny koalície, ktoré k tomu budú ochotné.
Európske jadrové mocnosti začali vojnu
"Podľa tejto dohody sa dve európske jadrové mocnosti rozhodli vyslať vojakov na Ukrajinu. To v podstate znamená, že európske jadrové mocnosti začali vojnu. A ich cieľom... je pohltiť celú Európu plameňmi vojny," povedal Szijjártó, podľa ktorého existuje plán Bruselu a Kyjeva zatlačiť Maďarsko do vojny.
"Preto nám chcú v aprílových voľbách vnútiť probruselskú proukrajinskú bábkovú vládu," povedal Szijjártó, ktorý je rovnako členom Fideszu. Strana je v Európskom parlamente súčasťou frakcie Patrioti pre Európu, rovnako ako napríklad hnutie ANO českého premiéra Andreja Babiša.