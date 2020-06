Daniel (33) dva a pol mesiaca len jedol, spal a meditoval: FOTO Zmeškal som niečo?

Daniel Thorson na svojom twitterovom účte 23. mája napísal, že po 75 dňoch je späť. „Prešvihol som niečo?“ opýtal sa. Užívatelia sociálnej siete ho hneď zahltili informáciami o koronavíruse a občianskych nepokojoch, ktoré po smrti Georgea Floyda zmietajú nielen Spojené štáty.

I'm back from 75 days in silence. Did I miss anything? — Daniel Thorson (@dthorson) May 23, 2020

Muž dva a pol mesiaca v buddhistickej mníšskej akadémii v americkom Vermonte len jedol, spal a meditoval. Ako povedal pre denník The Times, často premýšľal, do akého sveta sa vlastne vráti. Do úplnej izolácie a ticha sa utiahol práve v čase, keď krajiny ochromila panika z ochorenia covid-19.

„Bola to kolektívna traumatická skúsenosť, ktorej som nebol súčasťou. Rozmýšľal som, či to bude vonku ako v Mad Maxovi (postapokalyptický film, pozn. red.), či budeme ako poslední preživší,“ opísal.

Thorsonovi sa po návrate do bežného sveta ľudia javia iní. „Všimol som si, že sú v obchode úzkostnejší, tak si ich nepamätám.“