KORONAVÍRUS Šesť super vecí, ktoré môžete robiť doma počas karantény: Určite urobte tú poslednú!

Pravdepodobne už máte plné zuby nekonečných správ o pandémii a negativity, ktorá sa na vás hrnie z televízie či internetu. Doprajte si chvíľu odpočinku od koronavírusu a urobte niečo užitočné či zábavné. Ponúkame vám sedem tipov, ako aj naďalej prežiť v domácej karanténe a nestratiť pri tom rozum.

1. Virtuálne navštívte múzeá

Služba Google Arts and Culture spolupracuje s viac ako 2500 múzeami a galériami na celom svete. Cieľom tejto spolupráce je ponúknuť ľuďom virtuálne prehliadky a online ukážky vzácnych zbierok a artefaktov. Ak sa rozhodnete prizvať na virtuálnu prehliadku aj svojich priateľov, budete mať pocit, akoby ste sa všetci vybrali na exkurziu.

Zdroj: Youtube/Travelvids

2. Urobte to, čo môžete len raz za rok

Vyprášte, vyvetrajte a obráťte matrac na druhú stranu, vyčistite galériu a zložku s kontaktami v mobilnom telefóne, vytrieďte oblečenie v šatníku - tých možností je veľa. Zamyslite sa nad aktivitami, ku ktorým sa dostanete len raz za "uhorský rok". Vedzte, že po karanténe už nebudete mať toľko času ako teraz. Pustite sa do toho preto čím skôr.

3. Pracujte na sebe

V súčasnosti máte oveľa viac priestoru na meditáciu či odpočinok. Doprajte si kúpeľ so sviečkami, prehodnoťte svoj kariérny a osobný život, nebojte sa urobiť zmenu. Z oblečenia, ktoré nenosíte, môžete vyrobiť nové kúsky podľa vášho gusta, prípadne momentálne toľko potrebné ochranné rúška. Predovšetkým sa však postarajte o osobnú pohodu.

Zdroj: Getty Images

4. Vyskúšajte nové recepty

Máte jedinečnú príležitosť vyskúšať všetky nové recepty, ktoré už roky ležia zastrčené vo vašej kuchárskej knihe. Všetci sú predsa doma, o degustátorov preto nebudete mať núdzu. Skúste sa inšpirovať internetovými stránkami a navariť či upiecť aj niečo zložitejšie, na čo v bežnom živote nemáte čas.

5. Zašite diery na oblečení

Určite máte doma tričká, nohavice či ponožky, ktoré sú pomerne deravé, no dieru si všimnete až vtedy, keď nie ste doma. Akonáhle však vyzlečiete kus oblečenia, zabudnete na to a diera v ňom vás sprevádza aj niekoľko rokov. Napravte to, chyťte ihlu a niť do ruky a dajte svoje oblečenie dokopy.

Zdroj: Getty Images

6. Napíšte list

V dnešnej dobe sú ručne písané listy skutočnou raritou. Je však veľa ľudí, ktorí sa tejto osobnejšej forme odkazu potešia oveľa viac než správe na sociálnej sieti. Potešte svojich rodinných príslušníkov listom. Ak sa vám nechce ísť na poštu, píšte listy vo forme denníka. Raz sa na nich možno dobre pobavíte.