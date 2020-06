Mladík chcel na oslave svojich 30. narodenín zamachrovať: Takmer sa zabil, strašné VIDEO

Alkoholom opantaná myseľ býva zvyčajne silným vyzývateľom do boja so zdravým rozumom. Dokazuje to aj správanie Dimitrija, ktorý sa na oslave svojich tridsiatych narodenín pokúsil skočiť do bazéna cez interiérové okno. "Prenajal som chatu, oslavovali sme a pili. Zdalo sa mi, že je to dobrý nápad," začína svoje rozprávanie.

Zdroj: Instagram/lil__di13

Dimitrij ale bohužiaľ pri skoku zle odhadol vzdialenosť, a tak namiesto do bazéna dopadol na sklenené zábradlie a zdemoloval ho. Narazil si pri tom hrudník a roztrhol väzy na ľavej ruke a nohe. Kvôli zraneniam už podstúpil dve operácie.

Hoci sa počin bankára z Moskvy skončil bolestivo, na jeho peňaženku to žiadny efekt mať nebude. Kvôli chybe v zmluve, ktorú podpísal s majiteľom chaty, totiž nie je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil. "Nie som na seba hrdý, ale aj tak som to video zverejnil a prekvapilo ma, aký má veľký úspech," dodal svojrázny mladík.