Chorý Švajčiar po prílete do Londýna neveril vlastným ušiam: VIDEO Nikto vám to nepovedal?!

Švajčiarsky turista po prílete do Londýna musí ísť do karantény

Zdroj: youtube/The Telegraph

LONDÝN - Vo Veľkej Británii bola v pondelok zavedená povinná karanténa pre zahraničných občanov prichádzajúcich do tejto krajiny. Nedostatočné medializovanie novozavedeného opatrenia však vyvoláva na letisku Heathrow chaos. Dokazuje to aj prípad mladého Švajčiara, ktorý sa po prílete do Londýna správal tak, ako keby ničomu nerozumel a neustále iba opakoval, že potrebuje lekárske vyšetrenie.