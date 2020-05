Vedci varujú pred katastrofickou cunami: Uvoľní milióny ton skaly, zničujúce následky

Na Aljaške neďaleko zátoky Prince William Sound bol identifikovaný nestabilný horský svah, ktorý by mohol v nasledujúcich dvadsiatich rokoch spôsobiť katastrofickú vlnu cunami. Keby sa úplne zrútil, zasypal by miestny fjord Harriman, čo by zas malo zničujúce dôsledky na rybárov a rekreačných pracovníkov v tejto oblasti.

Štrnásť vedcov preto napísalo otvorený varovný list, v ktorom konštatujú, že svah sa opiera o ustupujúci ľadovec Barry Glacier, ktorý postupne podlieha globálnemu otepľovaniu. Prince William Sound sa nachádza 60 kilometrov od Anchorage a prechádza cezeň časť ropovodného systému Trans-Aljaška. Steve Masterman, riaditeľ aljašskej Divízie geologických prieskumov, potvrdil, že ľadovec sa skutočne rýchlo topí a je len otázkou času, kedy sa svah zosunie. V takom prípade by Harriman Fjord zasypali milióny ton hornín. "Posledná cunami tvorená skalami bola v roku 2015 na ľadovci Taan Glacier na juhovýchodnej Aljaške, kde "vlna" dosiahla dĺžku 182 metrov po strane ľadovca," uviedol Masterman.

Zdroj: Getty Images

Svah sa zatiaľ zosúva pomaly, no experti sa domnievajú, že kedykoľvek sa môže náhle zosunúť celý. Teploty, zemetrasenia, výrazné zrážky a sneh sú faktory, ktoré môžu tento pohyb urýchliť. Zmena klímy môže byť tiež veľkým hráčom, ktorý ovplyvňuje rýchlosť zosuvu. Masterman varuje, že ak by došlo k zosuvu, svah by mohol zasiahnuť do vodných tokov, čo by spôsobilo ďalšie škody aj ďalej od zdroja. "Menší zosuv by nemusel mať výrazné následky za vnútornými časťami fjordu, väčší by však pravdepodobne bol deštruktívny. Riziko cunami je obzvlášť vysoké v Barry Arm a Harriman Fjord."

Vedci v súčasnosti porovnávajú snímky svahu z rokov 2009 až 2015, aby dokázali lepšie predpovedať zosuv pôdy. Zistili, že za uvedený čas sa svah zosunul o viac ako 180 metrov. Aljašskí štátni úradníci sa preto spojili s inými agentúrami s cieľom nainštalovať vybavenie, ktoré bude sledovať zosun a poveternostné podmienky v oblasti.