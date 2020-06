KORONAVÍRUS sužuje svet: Experti odhalili, aký je priebeh ochorenia COVID-19 u detí

LONDÝN - Priebeh koronavírusovej nákazy u väčšiny detí v Európe je len mierny, úmrtí je veľmi málo. Významná časť infikovaných detí ale potrebuje intenzívnu lekársku starostlivosť. Vyplýva to z vedeckej štúdie, ktorú zverejnil odborný časopis zameraný na lekársku vedu The Lancet.

Výskumníci vedení tímom z londýnskej nemocnice Great Ormond Street skúmali 582 detí z 25 európskych krajín vo veku od troch do 18 rokov. Všetky boli pozitívne testované v apríli, teda na vrchole koronavírusovej pandémie v Európe. Štvrtina z nich mala skryté lekárske ťažkosti.

Príznaky choroby COVID-19 u detí sú podľa autorov štúdie všeobecne mierne, 16 percent z nich dokonca nemalo žiadne. Test podstúpili kvôli tomu, že sa dostali do kontaktu s infikovanou osobou. Viac ako polovica zo skúmaných detí bola prijatá do nemocnice a osem percent potrebovalo intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Z takmer 600 detí zahrnutých do štúdie zomreli štyri (0,69 percenta). Dve z nich mali iné zdravotné problémy a ani jedno nebolo mladšie ako desať rokov. Výskumníci pripomínajú, že skutočná úmrtnosť bude ale "podstatne nižšia", pretože veľká časť infikovaných detí s miernymi príznakmi zrejme vôbec nebola testovaná.

Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

Príznaky koronavírusového ochorenia u detí boli najčastejšie horúčka (65 percent), zápal horných dýchacích ciest (54 percent), zápal pľúc (25 percent) a zažívacie ťažkosti (22 percent). Podľa lekárov, ktorí sa na tvorbe štúdie podieľali, sú jej závery "upokojujúce". Podľa nich je ale potrebné pokračovať vo výskume kvôli najlepšiemu možnému spôsobu liečby u detí s ťažkým priebehom choroby. "Počet detí s ťažkým priebehom choroby potrebuje intenzívnu lekársku starostlivosť, čo by sa malo brať do úvahy pri plánovaní a stanovovaní priorít ohľadom výdavkov na zdravotníctvo v ďalšom priebehu pandémie," upozorňuje Marc Tebruegge z Inštitútu pre zdravie detí nemocnice Great Ormond Street.

Deti, ktoré sa okrem COVIDU-19 nakazia iným respiračným ochorením, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú potrebovať intenzívnu liečbu. "To by mohlo mať dôležité dôsledky v nadchádzajúcom zimné obdobie, kde budú prechladnutie a chrípka častejším javom," povedala Begoña Santiago-Garcíaová z univerzitnej nemocnice Gregoria Maranon v Madride.