Vedci odhalili ohnisko novej nákazy: Veľké prekvapenie, najväčší sklad koronavírusov na svete!

CAMPINAS - Celý svet čaká na to, kedy sa skončí súčasná pandémia. Podľa odborníkov ale vôbec nie je vylúčené, že podobné udalosti sa budú v budúcnosti opakovať čoraz častejšie. Tvrdia dokonca, že ohniskom novej nákazy sa stane amazonský dažďový prales. Ide totiž o lokalitu značne narušenú necitlivým ľudským prístupom a zvýšeným kontaktom ľudí s biotopmi zvierat.

Ešte sa neskončila jedna pandémia a odborníci už pracujú s teóriou, odkiaľ príde tá ďalšia. Podľa ekológov, biológov a epidemiológov sa totiž problémy s vírusovými epidémiami budú v budúcnosti opakovať čoraz častejšie. Podľa nich už teraz tlie ohnisko tej ďalšej v amazonskom dažďovom pralese. "Amazónia je obrovská nádrž vírusov. Nachádza sa tam najväčšie "skladisko" koronavírusov na svete vrátane SARS, MERS a COVID-19. Dochádza tu k veľmi intenzívnemu miešaniu mikroorganizmov," uviedol David Lapola z brazílskej univerzity v Campinas v rozhovore pre agentúru AFP.

Zdroj: Getty Images

Nielen on, ale aj ďalší odborníci zhodne tvrdia, že vzniknutý stav je výsledkom necitlivého zásahu ľudí do prírody. Rozsiahle odlesňovane narušuje prirodzené biotopy a zároveň zvyšuje kontakt človeka s rezervoármi mikroorganizmov, ktoré prežívajú iba v organizmoch zvierat. Väčšina novodobých chorôb od HIV a eboly po SARS a COVID-19 patria medzi zoonotické ochorenia, čiže také, ktoré prešli zo zvierat na ľudí. V skutočnosti sa odhaduje, že najmenej 60 percent z 335 nových chorôb, ktoré sa objavili medzi rokmi 1960 až 2004, pochádzalo práve zo zvierat. Najbežnejším zdrojom vírusového presunu zo živočíchov na ľudí sú primáty, a to vďaka relatívne úzkym vzájomným evolučným väzbám. Hostiteľmi veľkého počtu vírusov sú aj netopiere, pretože majú jedinečný a prispôsobivý imunitný systém. Práve preto sú v súčasnosti najčastejšie označované za pôvodcov nového koronavírusu.

Lenže stále nie je jasné ako, prečo a kedy tieto patogény prejdú zo zvieraťa na človeka. Nedávna štúdia publikovaná v Zborníku Kráľovskej spoločnosti B však zistila, že riziko vírusovej infiltrácie stúpa, ak dochádza k narušeniu environmentálnej rovnováhy. To je aj prípad Amazónie zasiahnutej neprimeraným lovom zvierat, odlesňovaním, urbanizáciou a likvidáciou biotopov. "Prechod vírusov zo zvierat na človeka je priamym dôsledkom našich aktivít týkajúcich sa voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov. Zvieratá kvôli tomu zdieľajú s nami svoje vírusy," skonštatovala autorka výskumu, profesorka Christine Kreuder Johnsonová z Kalifornskej univerzity.

Tieto procesy nielenže ohrozujú prežitie druhov, ale zároveň zvyšujú riziko prechodu patogénov na človeka. Týmto spôsobom sme sa dostali do neovládateľného stavu, ktorý už nedokážeme kontrolovať. Problémom však nie je iba zvýšený kontakt človeka so stavovcami; odlesňovanie vytvára ideálne podmienky aj pre množenie komárov, ktoré sú prenášačmi ochorení ako zika, malária, hemoragická horúčka dengue a žltá zimnica. Napríklad v malajskom Borneu sa rozšírila malária v dôsledku rýchleho odlesňovania vyvolaného dopytom po palmovom oleji. Vedci tiež pripúšťajú, že epidémiu ziky v rokoch 2015 - 2016 ovplyvnilo zvýšené odlesňovanie amazonského dažďového pralesa, čím sa vytvorili ideálne podmienky pre množenie komárov.