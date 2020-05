KORONAVÍRUS EÚ po vyhrážkach Trumpa vyjadrila podporu Svetovej zdravotníckej organizácii

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus

Zdroj: SITA/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP, file

BRUSEL - Európska únia podporuje Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a mnohostranné úsilie v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu. Hovorkyňa Európskej komisie to uviedla v utorok po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil zmrazením financovania WHO.