KORONAVÍRUS 15 detí hospitalizovali so záhadnou chorobou: Lekári varujú, všímajte si tieto príznaky

NEW YORK - Pätnásť detí, ktoré boli pred časom pozitívne testované na koronavírus, museli v druhej polovici apríla vo vážnom stave hospitalizovať v nemocnici v New Yorku. Dôvodom sú symptómy podobné Kawasakiho chorobe. Podobný výskyt záhadných príznakov u detských pacientov už zaznamenali aj v niektorých štátoch západnej Európy.

Prípady pätnástich detí hospitalizovaných v New Yorku sú zrejme ďalším dôkazom o tom, že nový vírus SARS-CoV-2 je stále len veľmi málo prebádaný. U týchto pacientov vo veku od dvoch do pätnástich rokov, ktorí boli v minulosti pozitívne testovaní na koronavírus, sa objavili príznaky podobné Kawasakiho chorobe, čiže akútnej systémovej vaskulitíde (zápal krvných ciev). Prejavuje sa teplotou, vyrážkami, opuchmi končatín a zväčšenými lymfatickými uzlinami na krku. Nový syndróm je stále záhadou a zatiaľ je zadefinovaný ako multisystémový zápalový syndróm potenciálne spojený s COVID-19, píše New York Times.

Zdroj: Getty Images

Komisár pre zdravie v štáte New York Howard Zucker uviedol, že záhadný syndróm, ktorý zaznamenali aj lekári v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Švajčiarsku a Belgicku i Veľkej Británii, je predmetom skúmania."Z týchto európskych krajín pochádza niekoľko podobných prípadov detí, ktoré prekonali zápalový syndróm podobný Kawasakiho chorobe a je veľmi zriedkavý," poznamenala doktorka Maria Van Kerkhoveová zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Možná súvislosť nového syndrómu s ochorením COVID-19 je prekvapivá aj preto, lebo koronavírus je najnebezpečnejší najmä pre seniorov či pacientov s oslabenou imunitou.

Zdroj: TASR/AP

Správy o pätnástich chorých deťoch, ktoré boli hospitalizované s neobjasneným syndrómom od 17. apríla, sú mementom pre lekárov, aby venovali zvýšenú pozornosť detským pacientom s horúčkou, vyrážkami, opuchmi, zvracaním alebo hnačkou. U piatich z nich sa totiž zdravotný stav značne skomplikoval a skončili na pľúcnej ventilácii. Žiadne, našťastie, nezomrelo. Podľa správy zdravotníkov, ktorí ošetrovali tieto deti, celé spektrum tohto ochorenia nie je známe. Spájalo ich iba to, že boli predtým pozitívne testované na koronavírus, alebo sa testovaním protilátok až neskôr zistilo, že prekonali infekciu. Ministerstvo zdravotníctva USA sa zaujíma aj o podobné prípady v Európe a zvolalo kvôli tomu medzinárodný webinár. Aj európske deti, ktoré mali tento syndróm, spája predchádzajúce pozitívne testovanie na koronavírus. V centre nákazy v talianskom Bergame zaznamenali v apríli dvadsať takýchto prípadov, rovnaký počet hospitalizovaných detí potvrdil aj Paríž. Dvanásť prípadov si zas vyžiadal intenzívnu zdravotnú starostlivosť v Británii.