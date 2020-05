KORONAVÍRUS Drastický vývoj pandémie v Rusku: Lekári čelia enormnej záťaži, páchajú samovraždy?!

Ruské zdravotníctvo kolabuje, lekári odchádzajú, páchajú zrejme i samovraždy. O nepriaznivej situácii v Ruskej federácii prehovoril z Moskvy spolupracovník CNN Prima NEWS Vladimir Serov.

Ešte pred mesiacom sa zdalo, že nový koronavírus Rusko takmer nezasiahol. Počty infikovaných ale začali rýchlo stúpať. V súčasnosti je tam zaznamenaných vyše 177-tisíc prípadov a zhruba 23-tisíc vyliečených osôb. Ochoreniu covid-19 v Rusku podľahlo už 1625 ľudí.

Zdroj: SITA/AP

Zdravotníctvo kolabuje

Situáciu sťažila aj reforma zdravotníctva začatá už pred niekoľkými rokmi. Zmeny si kládli za cieľ optimalizovať prácu obvodných polikliník a nemocníc, ale viedli len k masovému odchodu personálu a uzatvoreniu medicínskych zriadení. V celej Moskve a blízkom okolí tak zostala len jedna nemocnica so zameraním na liečenie infekčných ochorení, a to v osade Komunarka. Zo začiatku šlo o jediné zdravotnícke zariadenie v regióne, v ktorom prijímali infikovaných pacientov. Preto bola nemocnica v priebehu krátkeho času preplnená.

Zdroj: SITA/AP

Podobná situácia nastala aj v iných častiach Ruskej federácie. Všeobecný nedostatok pracovnej sily sa ešte prehlbuje ďalšími odchodmi personálu kvôli enormnej záťaži a obavám o vlastné zdravie. V pondelok minister zdravotníctva Kaliningradskej oblasti Alexander Kravčenko priznal, že 350 lekárov a sestričiek, ktorí pôsobili v liečebných ústavoch v regióne, podalo výpoveď. „Máme celkom dosť ľudí, ktorí odmietli poskytovať lekársku pomoc v tejto ťažkej dobe,“ uviedol minister. „Je to zhruba stovka doktorov a dvestopäťdesiat členov zdravotníckeho personálu. Jednoducho vstali a odišli, snáď k tomu mali svoje dôvody,“ dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Odchody zdravotníkov

O fungovaní ruského zdravotníctva prehovorili aj tí, ktorí stoja v prvej línii v boji s koronavírusom. „Keď bola vyhlásená pandémia, vedenie rozhodlo zmeniť zameranie nášho bloku na protiinfekčné,“ uviedla lekárka z osady Lvovskij, ktorá si želala ostať v anonymite.

„Primárka vyhlásila, že teraz pôjdeme inak, na smeny. Štyri hodiny sme pracovali v takzvanej 'červenej zóne', potom sme mali štyri hodiny na odpočinok. De facto nijaký voľný čas to ale nebol. V tom čase sme museli vypĺňať lekárske karty, a to hneď dvojakým spôsobom - ručne a na počítači. Domov sme ísť nesmeli, mali sme bývať v penzióne vedľa nemocnice. Primárka povedala, že komu to nevyhovuje, môže sa pakovať, na jeho miesto vraj vezmú iného. A tak som sa rozhodla odísť, spolu s ešte niekoľkými kolegami,“ priblížila doktorka.

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Samovraždy?

Zdravotníci, ktorí ostali, čelia enormnej záťaži i obrovskému riziku. Infikovaných lekárov je totiž čoraz viac. „Sú takmer v každom liečebnom ústave v regióne,“ poznamenal Kravčenko. „Evidujeme 93 nakazených zdravotníkov,“ vyčíslil minister.

Bohužiaľ, niektorí zdravotníci si zrejme aj siahli na život. Natalia Lebeděvová, vedúca pohotovosti nemocnice v osade Zvezdnyj gorodok, ktorá bola pozitívna na covid-19, zomrela po páde z okna. Vedenie kliniky uviedlo, že šlo o nedbalosť, príbuzní obete ale tvrdia, že Lebeděvová bola vystavená sústavnému tlaku kvôli zlému zabezpečeniu oddelenia. Nevylučuje sa teda, že lekárka spáchala samovraždu.

Dobrovoľnú smrť si pravdepodobne zvolila aj primárka nemocnice v sibírskom Krasnojarsku Elena Nepomnaščaja. Z okna vyskočil aj doktor záchrannej služby vo Voronežskej oblasti Alexander Šulepov, ktorý sa sťažoval, že aj keď je infikovaný, vedenie ho núti pracovať. Šulepov pád prežil, hoci utŕžil vážne zranenia.