Dievčatko (5) prekonalo KORONAVÍRUS, potom dostalo záhadnú chorobu: Dávajú jej iba 20 percent!

Otec Piers Roberts s dcérkou Scarlett, ktorá bojuje o život

Zdroj: Facebook/Piers Roberts

WAKEFIELD - Prežívajú jednu z najhorších chvíľ v živote. Reč je o rodine z Wakefieldu v Yorkshire, v ktorej sa malé dievčatko (5) malo tešiť zo života, no opak je pravdou. Najskôr prekonalo ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. No niekoľko týždňov na to prišla ďalšia rana, keď jej zistili záhadnú chorobu. Podľa rodičov jej dávajú len 20-percentnú šancu na prežitie.