KORONAVÍRUS Niektoré deti s protilátkami v krvi postihuje záhadný syndróm: Veľké znepokojenie vedcov

NEW YORK – Vedci z celého sveta sa usilujú zistiť, či záhadné ochorenie napádajúce deti, ktoré je podobné Kawasakiho chorobe, súvisí s koronavírusom. Ich prvé odhalenia naznačujú, že je to skutočne tak. Za dôležitú spojnicu považujú takzvanú cytokínovú búrku.

Nový vírus SARS-CoV-2 je stále len veľmi málo prebádaný. Správy o chorobe medzi deťmi sa začali objavovať v apríli. Pätnásť detí, ktoré boli pozitívne testované na koronavírus, museli v druhej polovici apríla vo vážnom stave hospitalizovať v nemocnici v New Yorku.

Dôvodom boli symptómy podobné Kawasakiho chorobe. Podobný výskyt záhadných príznakov u detských pacientov už zaznamenali aj v niektorých štátoch západnej Európy. Nie všetky deti však mali pozitívny test na covid-19, no všetci títo malí pacienti sa nachádzali v krajinách s vysokým počtom infikovaných.

Lekári sa preto začali zaoberať otázkou, či obe choroby spolu súvisia. Kawasakiho choroba, čiže akútna systémová vaskulitída (zápal krvných ciev), sa prejavuje teplotou, vyrážkami, opuchmi končatín a zväčšenými lymfatickými uzlinami na krku. Ak je neliečená, môže byť smrteľná. Postihuje hlavne deti mladšie ako 5 rokov.

Nový syndróm, ktorý napáda aj staršie deti, je stále záhadou a zatiaľ je zadefinovaný ako multisystémový zápalový syndróm potenciálne spojený s covid-19.

Cytokínová búrka

Newyorskí experti však tvrdia, že spojitosť medzi syndrómom a koronavírusom našli. V odbornom časopise American Journal of Emergency Medicine opísali, že záhadná choroba je v podstate detskou verziou cytokínovej búrky. Tá sa objavuje medzi dospelými, ktorí majú ťažký priebeh koronavírusu.

Cytokínová búrka môže vážne poškodiť pľúca a viesť k akútnemu syndrómu respiračnej tiesne a smrti i pacientov. Podľa vedcov sa zdá, že práve cytokínová búrka zabíja väčšinu pacientov s ochorením covid-19, nie poškodenie pľúc samotným vírusom.

Zdroj: TASR/AP

„Keď dospelí dostanú covid-19, môže sa u nich prejaviť ochorenie pľúc zo zápalovej reakcie. Záhadný syndróm vyzerá ako priebeh tejto reakcie u detí,“ podotkol doktor z nemocnice Mount Sinai Christopher Strother v New Yorku.

Vedci svoje tvrdenia opierajú o analýzu štyroch prípadov detí vo veku 15, 12, 10 a 5 rokov. Všetky mali horúčku, hnačky, bolesti žalúdka, zrýchlenú srdcovú činnosť, jedno i vyrážku.

Ani jedno z detí nemalo pozitívny test na koronavírus, no u každého z nich boli zistené protilátky. Koronavírusovú infekciu teda všetky deti prekonali – mali asymptomatický priebeh nákazy.

Prečo sa prehnaná reakcia imunitného systému objavila s takým oneskorením? Podľa expertov sa cytokíny v tele začali uvoľňovať práve v reakcii na protilátky, ktoré získali po prekonaní ochorenia covid-19. Ide o predbežné zistenia a budú potrebné aj ďalšie výskumy.

V každom prípade ide o znepokojivú správu pre lekárov i rodičov, lebo ak by sa tvrdenia vedcov potvrdili, znamenalo by to, že detský multisystémový zápalový syndróm súvisí s ochorením covid-19 a že deti nemusia byť v takom bezpečí, ako sa predpokladalo.