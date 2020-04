KORONAVÍRUS Experti zaradili na zoznam ďalších šesť oficiálnych príznakov nákazy

Zimnica, triaška, bolesť svalov, bolesť hlavy, bolesť hrdla a strata chuti, resp. čuchu - týchto šesť príznakov zaradila americká organizácia na zoznam tých najnovších. Už skôr naň pribudli napríklad horúčka, kašeľ či dýchavičnosť.

Infikovaní ľudia môžu pociťovať zdravotné ťažkosti rôzneho charakteru - od miernych symptómov až po ťažký priebeh ochorenia. Príznaky sa väčšinou objavia v rozmedzí dvoch až štrnástich dní odvtedy, ako bola osoba vystavená vírusu. Najviac infekčná je pár dní predtým, než sa u nej objavia príznaky.

O koronavíruse toho odborníci ešte nevedia veľa, každým dňom pribúdajú nové a nové informácie. CDC odporúča vyhľadať lekársku pomoc okamžite po tom, ako sa u niekoho objavia dýchacie ťažkosti, neustupujúca bolesť alebo tlak na hrudníku, namodralé pery či tvár, prípadne zmätočné správanie. Objavili sa aj prípady, kedy infikovaný človek trpel tráviacimi ťažkosťami, ako napríklad hnačkou, alebo sa mu na chodidlách vytvorili fialovkasté lézie.

Please be aware there are skin signs of covid. Purple red papules on the fingers and toes. Looks like chilblains/ pernio. May have no other covid symptoms. Seen in young people.

Images of pernio like changes of Covid-19 from Italy @TamarPedsRheum @NataliaVasCan @IreneBlancoMD pic.twitter.com/5jKp04Yykq